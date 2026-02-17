- Дата публікації
РФ хоче "захопити" понад 10 населених пунктів до 24 лютого: військовий перелічив
РФ наказала окупантам імітувати захоплення 10 сіл до 24 лютого, щоб виторгувати позиції на переговорах.
Російське військове командування наказало окупантам до 24 лютого 2026 року — річниці початку повномасштабного вторгнення —захопити близько 10 українських населених пунктів або принаймні встановити там свої прапори.
Про це розповів речник оперативного командування «Південь» Владислав Волошин, передає «Телеграф».
«У списку — Новоселівка, Олексіївка, Олександроград, Новоолександрівка, Воскресенка, Орестопіль, Тернове, Зелений Гай, Андріївка, Клевцове, Відрадне, Братське, навіть Тернувате і Придорожнє (тут їхні прапори вже чіпляли)», — каже Волошин.
Ці населені пункти розташовані на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.
Волошин пояснив, що головна мета РФ — не захопити ці села. Насправді завдання окупантів — зайти, сфотографуватися і піти, щоб було відеопідтвердження нібито «контролю» над цими селами. Мета — мати сильніші позиції на переговорах.
«Ця тактика вже отримала назву „Флаговтики“ — коли російські бійці заходять до населеного пункту, швидко знімають відео з прапором і йдуть — або їх знищують. Головне завдання — не закріпитися, а показати картинку», — зазначив речник ОК «Південь».
