РФ хоче "захопити" понад 10 населених пунктів до 24 лютого: військовий перелічив

Окупанти готують медійний наступ: у списку понад 10 населених пунктів / © ТСН

Російське військове командування наказало окупантам до 24 лютого 2026 року — річниці початку повномасштабного вторгнення —захопити близько 10 українських населених пунктів або принаймні встановити там свої прапори.

Про це розповів речник оперативного командування «Південь» Владислав Волошин, передає «Телеграф».

«У списку — Новоселівка, Олексіївка, Олександроград, Новоолександрівка, Воскресенка, Орестопіль, Тернове, Зелений Гай, Андріївка, Клевцове, Відрадне, Братське, навіть Тернувате і Придорожнє (тут їхні прапори вже чіпляли)», — каже Волошин.

Ці населені пункти розташовані на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Волошин пояснив, що головна мета РФ — не захопити ці села. Насправді завдання окупантів — зайти, сфотографуватися і піти, щоб було відеопідтвердження нібито «контролю» над цими селами. Мета — мати сильніші позиції на переговорах.

«Ця тактика вже отримала назву „Флаговтики“ — коли російські бійці заходять до населеного пункту, швидко знімають відео з прапором і йдуть — або їх знищують. Головне завдання — не закріпитися, а показати картинку», — зазначив речник ОК «Південь».

