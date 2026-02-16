ТСН у соціальних мережах

Росіяни вдарили по великому обласному центру: вгатили по лікарні, є поранені (фото)

Поранені дві працівниці медзакладу. Вночі РФ також завдала масованого ракетно-дронового удару по Україні.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Вибух / © Укрінформ

Близько 12:20 російські військові атакували безпілотником одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок удару постраждали дві співробітниці медзакладу.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

За офіційною інформацією, поранення отримали жінки віком 49 та 63 роки. У них діагностували вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Постраждалим надали медичну допомогу.

Де саме стався удар

За словами Ярослав Шанько, під ударом опинилася лікарня у Дніпровському районі Херсона. Вночі росіяни обстріляли пральню медзакладу з реактивних систем залпового вогню. Вдень безпілотник влучив у будівлю поліклініки.

Внаслідок атаки пошкоджено фасад, вибито вікна, зруйновано частину кабінетів. Інформація про загиблих не надходила.

Масована атака по Україні в ніч на 16 лютого

У ніч проти понеділка, 16 лютого, російська армія атакувала Україну чотирма протикорабельними ракетами “Циркон”, балістичною ракетою “Іскандер-М”, керованою авіаційною ракетою Х-31П, а також 62 безпілотниками різних типів.

За попередніми даними, силами протиповітряної оборони було збито або подавлено дві ракети “Циркон”. Ймовірною ціллю атаки була підстанція Рівненська АЕС.

Також повідомлялось, що у Конотопі на Сумщині внаслідок ворожої атаки знищено об’єкт міської інфраструктури.

Зазначимо, що Сумщина та місто Конотоп регулярно стають цілями російських терористичних атак через близькість до кордону з РФ. Ворог застосовує для ударів як ракети, так і дрони-камікадзе типу Shahed, намагаючись дестабілізувати роботу критичної інфраструктури регіону.

Нагадаємо, також росіяни 15 лютого атакували медичну інфраструктуру Сум.

