У підрозділах ЗС РФ, що воюють у Донецькій області, назріває хвиля непокори через наказ перейти на підконтрольний спецслужбам месенджер «MAX». Окупанти побоюються тотального стеження та кримінальних справ.

Про це повідомляє партизанський рух «АТЕШ» у Telegram, посилаючись на власні джерела у 27-й та 144-й мотострілецьких дивізіях 2-ї загальновійськової армії РФ.

Цифровий «намордник» до 18 лютого

За даними підпілля, російське командування видало жорсткий наказ: до 18 лютого весь особовий склад зобов’язаний встановити державний месенджер «MAX». Використання будь-яких інших засобів зв’язку (включно з Telegram) офіційно заборонено.

Проте рядові солдати та частина офіцерів сприйняли це нововведення як спробу ФСБ встановити повний контроль над їхнім особистим життям та бойовим листуванням.

Чому окупанти бояться «MAX»?

Військові РФ впевнені, що месенджер «MAX» — це шпигунське ПЗ, яке дозволяє спецслужбам у реальному часі моніторити кожен крок солдата. Основні причини саботажу:

Загроза тюремних термінів: окупанти визнають, що вести війну суворо за статутом і наказами неможливо. Будь-яке «несанкціоноване» рішення, зафіксоване системою, може стати приводом для кримінальної чи дисциплінарної справи.

Другий телефон для «показухи»: більшість заявляє, що придбає дешеві смартфони лише для перевірок, де буде встановлено тільки «MAX», тоді як для реального зв’язку продовжать використовувати звичні сервіси.

Лояльність офіцерів: командири середньої ланки готові «заплющувати очі» на порушення наказу, оскільки самі розуміють абсурдність ситуації.

Колапс на фронті після відключення Starlink

Ситуація з месенджером наклалася на вже наявний хаос у системі управління РФ. Після недавнього відключення терміналів Starlink, які окупанти використовували нелегально, російська армія втратила стабільний зв’язок на багатьох ділянках.

«Результат не забарився: значні втрати особового складу та втрата позицій, особливо на Гуляйпільському напрямку. На тлі цього хаосу примус до використання „шпигунського“ софту лише підливає масла у вогонь», — зазначають в «АТЕШ».

Довідка: Месенджер «MAX» позиціонується російською владою як «безпечна альтернатива» західним сервісам для військових та держслужбовців. Проте експерти з кібербезпеки неодноразово вказували на те, що архітектура таких додатків передбачає прямий доступ спецслужб до серверів і метаданих користувачів.

Нагадаємо, втрати Росії на фронті від початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,25 мільйона військових.