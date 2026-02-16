Россияне ударили по большому областному центру: били по больнице, есть раненые (фото)

Взрыв / © Укринформ

Реклама

Около 12:20 российские военные атаковали беспилотником одну из больниц в Херсоне. В результате удара пострадали две сотрудницы медучреждения.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.

По официальной информации, ранения получили женщины в возрасте 49 и 63 лет. У них диагностировали взрывные травмы, контузии и обломочные ранения. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Реклама

Где именно случился удар

По словам начальника Херсонской МВА Ярослава Шанько, под ударом оказалась больница в Днепровском районе Херсона. Ночью россияне обстреляли прачечную медучреждение из реактивных систем залпового огня. Днем беспилотник попал в здание поликлиники.

Россияне ударили дроном по больнице в Херсоне

Россияне ударили дроном по больнице в Херсоне.

В результате атаки поврежден фасад, выбиты окна, разрушена часть кабинетов. Информация о погибших не поступала.

Массированная атака по Украине в ночь на 16 февраля

В ночь на понедельник, 16 февраля, российская армия атаковала Украину четырьмя противокорабельными ракетами "Циркон", баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-31П, а также 62 беспилотниками разных типов.

По предварительным данным, силами противовоздушной обороны были сбиты или подавлены две ракеты "Циркон". Вероятной целью атаки была подстанция Ровенской АЭС.

Реклама

Также сообщалось, что в Конотопе на Сумщине в результате вражеской атаки уничтожен объект городской инфраструктуры.

Отметим, что Сумщина и Конотоп регулярно становятся целями российских террористических атак из-за близости к границе с РФ. Враг применяет для ударов как ракеты, так и дроно-камикадзе типа Shahed, пытаясь дестабилизировать работу критической инфраструктуры региона.

Напомним, также россияне 15 февраля атаковали медицинскую инфраструктуру Сум.