- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 6850
- Время на прочтение
- 2 мин
Россияне ударили по большому областному центру: били по больнице, есть раненые (фото)
Ранены две работницы медучреждения. Ночью РФ также нанесла массированный ракетно-дроновый удар по Украине.
Около 12:20 российские военные атаковали беспилотником одну из больниц в Херсоне. В результате удара пострадали две сотрудницы медучреждения.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация.
По официальной информации, ранения получили женщины в возрасте 49 и 63 лет. У них диагностировали взрывные травмы, контузии и обломочные ранения. Пострадавшим была оказана медицинская помощь.
Где именно случился удар
По словам начальника Херсонской МВА Ярослава Шанько, под ударом оказалась больница в Днепровском районе Херсона. Ночью россияне обстреляли прачечную медучреждение из реактивных систем залпового огня. Днем беспилотник попал в здание поликлиники.
В результате атаки поврежден фасад, выбиты окна, разрушена часть кабинетов. Информация о погибших не поступала.
Массированная атака по Украине в ночь на 16 февраля
В ночь на понедельник, 16 февраля, российская армия атаковала Украину четырьмя противокорабельными ракетами "Циркон", баллистической ракетой "Искандер-М", управляемой авиационной ракетой Х-31П, а также 62 беспилотниками разных типов.
По предварительным данным, силами противовоздушной обороны были сбиты или подавлены две ракеты "Циркон". Вероятной целью атаки была подстанция Ровенской АЭС.
Также сообщалось, что в Конотопе на Сумщине в результате вражеской атаки уничтожен объект городской инфраструктуры.
Отметим, что Сумщина и Конотоп регулярно становятся целями российских террористических атак из-за близости к границе с РФ. Враг применяет для ударов как ракеты, так и дроно-камикадзе типа Shahed, пытаясь дестабилизировать работу критической инфраструктуры региона.
Напомним, также россияне 15 февраля атаковали медицинскую инфраструктуру Сум.