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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
23
Час на прочитання
1 хв

РФ масовано атакувала одну з областей: ворог вдарив по логістиці та будинках

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Рятувальники.

Рятувальники. / © Associated Press

Російська армія вночі проти 5 червня завдала ударів по логістичній інфраструктурі та по приватній забудові на півночі Житомирської області.

Про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

«Сили протиповітряної оборони знищили багато ворожих безпілотників, але деякі з них все ж завдали ушкоджень інфраструктурним об’єктам», — наголосив чиновник.

Внаслідок атаки на місці влучань виникли пожежі. Їх уже ліквідували рятувальники ДСНС.

З його слів, наразі інформації про загиблих та постраждалих не надходило.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
23
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