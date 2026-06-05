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РФ масовано атакувала одну з областей: ворог вдарив по логістиці та будинках
Російська армія вночі проти 5 червня завдала ударів по логістичній інфраструктурі та по приватній забудові на півночі Житомирської області.
Про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.
«Сили протиповітряної оборони знищили багато ворожих безпілотників, але деякі з них все ж завдали ушкоджень інфраструктурним об’єктам», — наголосив чиновник.
Внаслідок атаки на місці влучань виникли пожежі. Їх уже ліквідували рятувальники ДСНС.
З його слів, наразі інформації про загиблих та постраждалих не надходило.
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