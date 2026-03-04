ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
1192
1 хв

Росія вдарила по великому обласному центру: деталі

Поранених через обстріл Дніпра, попередньо, немає.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Армія РФ 4 березня завдала удару по Дніпру. На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

«Ворог завдав удару по Дніпру. Попередньо, ніхто не постраждав. Наслідки атаки уточнюються», — йдеться у повідомленні.

Станом на 16:05 в області триває повітряна тривога, тож людей закликають залишатися у безпечних місцях до відбою.

Раніше збитий ворожий Shahed впав за 10 метрів від приватного будинку міського голови Бориса Філатова у Дніпрі. Мер уточнив, що падіння дрона сталося безпосередньо поруч із його житлом, але про спеціальний замах не йдеться. За словами Філатова, ситуацію врятувала звичайна товста підпірна стінка.

