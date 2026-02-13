- Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Росіяни обстріляли дитячу лікарню в обласному центрі
У Сумах ударні безпілотники завдали ударів по лікарні. Діти та персонал перебували в укритті.
У Сумах росіяни атакували медичний заклад, де лікуються діти. Минулося без жертв та постраждалих. Пошкоджені десятки вікон у будівлі лікарні.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.
«Після 12:00 ворог двома ударними БпЛА з інтервалом близько пів години завдав ударів по території лікарні. Діти та медичний персонал перебувають в укритті», — зазначив він.
За попередніми даними, минулося без постраждалих. За медичною допомогою ніхто не звертався.
Нагадаємо, у ніч проти 5 лютого російські війська знову атакували Суми безпілотниками. Близько 02:30 зафіксовано влучання у двір багатоквартирного будинку. За попередніми даними, удар було завдано безпілотником типу «Герань-2». Унаслідок атаки в багатоповерхівці вибито понад 50 вікон, також пошкоджено припарковані автівки.