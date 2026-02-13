Росіяни обстріляли дитячу лікарню в обласному центрі

На місці атаки

У Сумах росіяни атакували медичний заклад, де лікуються діти. Минулося без жертв та постраждалих. Пошкоджені десятки вікон у будівлі лікарні.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

«Після 12:00 ворог двома ударними БпЛА з інтервалом близько пів години завдав ударів по території лікарні. Діти та медичний персонал перебувають в укритті», — зазначив він.

За попередніми даними, минулося без постраждалих. За медичною допомогою ніхто не звертався.

Нагадаємо, у ніч проти 5 лютого російські війська знову атакували Суми безпілотниками. Близько 02:30 зафіксовано влучання у двір багатоквартирного будинку. За попередніми даними, удар було завдано безпілотником типу «Герань-2». Унаслідок атаки в багатоповерхівці вибито понад 50 вікон, також пошкоджено припарковані автівки.