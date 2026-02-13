ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
551
Час на прочитання
1 хв

Росіяни обстріляли дитячу лікарню в обласному центрі

У Сумах ударні безпілотники завдали ударів по лікарні. Діти та персонал перебували в укритті.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
На місці атаки

На місці атаки

Доповнено додатковими матеріалами

У Сумах росіяни атакували медичний заклад, де лікуються діти. Минулося без жертв та постраждалих. Пошкоджені десятки вікон у будівлі лікарні.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

«Після 12:00 ворог двома ударними БпЛА з інтервалом близько пів години завдав ударів по території лікарні. Діти та медичний персонал перебувають в укритті», — зазначив він.

За попередніми даними, минулося без постраждалих. За медичною допомогою ніхто не звертався.

Нагадаємо, у ніч проти 5 лютого російські війська знову атакували Суми безпілотниками. Близько 02:30 зафіксовано влучання у двір багатоквартирного будинку. За попередніми даними, удар було завдано безпілотником типу «Герань-2». Унаслідок атаки в багатоповерхівці вибито понад 50 вікон, також пошкоджено припарковані автівки.

Дата публікації
Кількість переглядів
551
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie