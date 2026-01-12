Росіяни почали масово мінувати місця падіння «Шахедів»: у чому небезпека

"Шахед"

В Україні в різних регіонах фіксують нову небезпечну тактику російських атак. Ударні дрони типу «Шахед» скидають протитанкові міни ПТМ-3.

Про це пише військовий Сергій «Флеш» Бескрестнов.

Йдеться не лише про дистанційне мінування окремих ділянок місцевості. У багатьох випадках вибухові пристрої розміщують безпосередньо поблизу місць падіння дронів, розраховуючи на те, що туди прибудуть рятувальники, поліція або інша техніка.

Особливу загрозу становить те, що ПТМ-3 оснащені магнітним детонатором — міна може спрацювати від наближення або руху автомобіля.

Факти використання таких мін із безпілотників були відомі й раніше, однак зараз їхня кількість помітно зросла. Причина — погодні умови. Через глибокий сніг вибухові пристрої стало значно складніше виявити візуально, що підвищує ризик підривів.

Фахівці закликають:

не під’їжджати автомобілями до місць падіння «Шахедів»;

уникати руху техніки по можливій траєкторії падіння дрона;

не наближатися до уламків без участі саперів.

На оприлюднених фото можна побачити контейнер для скидання міни, який використовується на борту дрона. Сама ПТМ-3 має квадратну форму.

Громадян просять бути максимально обережними та негайно повідомляти відповідні служби у разі виявлення підозрілих предметів.

Раніше у Києві через уламки БпЛА спалахнули пожежі.

Так, займання фіксували у Дніпровському та Печерському районах. На місця подій виїхали екстрені служби.

Як деталізували, у Печерському районі зафіксовано пожежу в житловому будинку. Також за іншою адресою на Печерську палають автомобілі у дворі житлової забудови. Інформації про постраждалих і масштаби руйнувань уточнюються.