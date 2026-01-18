Російські дрони долетіли до Хмельниччини і вгатили по підприємству

Хмельниччину атакували дрони / © Associated Press

Сьогодні, 18 січня, внаслідок російської повітряної атаки спалахнула пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі.

Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За його даними підрозділи ДСНС вже загасили полум’я. Інформація про загиблих та травмованих не надходила. Під час ворожої атаки у регіоні працювала ППО.

Містянка Ганна повідомила нам, що після другої години ночі у Хмельницькому було чутно звуки вибухів.

Зазначимо, повітряна тривога у Хмельницькому районі тривала близько двох годин — десь від другої години ночі до 3:55

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну. Зокрема, у Харкові внаслідок удару ворожого безпілотника по приватному будинку є інформація про одну загиблу людину.