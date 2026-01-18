ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6560
Час на прочитання
1 хв

Російські дрони долетіли до Хмельниччини і вгатили по підприємству

В ОВА кажуть, що минулося без жертв та постраждалих. ДСНС пожежу загасили.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Хмельниччину атакували дрони

Хмельниччину атакували дрони / © Associated Press

Сьогодні, 18 січня, внаслідок російської повітряної атаки спалахнула пожежа на одному з підприємств у Хмельницькому районі.

Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

За його даними підрозділи ДСНС вже загасили полум’я. Інформація про загиблих та травмованих не надходила. Під час ворожої атаки у регіоні працювала ППО.

Містянка Ганна повідомила нам, що після другої години ночі у Хмельницькому було чутно звуки вибухів.

Зазначимо, повітряна тривога у Хмельницькому районі тривала близько двох годин — десь від другої години ночі до 3:55

Нагадаємо, вночі росіяни атакували Україну. Зокрема, у Харкові внаслідок удару ворожого безпілотника по приватному будинку є інформація про одну загиблу людину.

Дата публікації
Кількість переглядів
6560
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie