«Шахеди» між будинками і касетні ракети: Братчук розкрив деталі останніх обстрілів Одеської області

Одеса. / © Associated Press

Реклама

Від середини грудня 2025-го в Одеській області не було й дня, коли не лунав сигнал повітряної тривоги. Своїми атаками росіяни хочуть вплинути на логістику регіону.

Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в коментарі «24 Каналу».

З його слів, країна-агресорка концентрує удари також по енергетиці та логістиці. Росіяни збільшили кількість ударів та точок запусків дронів, що ускладнює роботу для ППО.

Реклама

Під час обстрілів Одещини армія РФ застосовує різне озброєння. Зокрема, дрони і балістичні ракети. У ракетах бойовою частиною є касетний боєприпас, в результаті попадання якого зона ураження є дуже велика. Це, наголошує Братчук, ще раз підтверджує терористичну спрямованість атак.

«Ворог ускладнив тактику: запускає „Шахеди“ з різних локацій. Це може бути Крим, Краснодарський край в Росії. Тому, на жаль, тривоги лунають постійно», — розповів він.

Братчук зазначив, що найголовніше, що за останні дні в Одесі та області не було загиблих. Однак роботи у рятувальників дуже багато через влучання.

Окрім того, військові Росії використовують малі висоти, щоб проникати на територію міста дронами, «Шахеди» літають навіть між забудовами. Таким чином вони намагаються ускладнити роботу для ППО. Крім цього, через політ на малих висотах радіолокаційні системи не можуть своєчасно виявити дрони.

Реклама

Нагадаємо, The Wall Street Journal наголошує на тому, що протягом останнього часу Одеса стала головною ціллю російських атак. Місто є ключовим вузлом експорту українського зерна та критично важливим економічним маршрутом для держави. Зокрема, Росія намагається повністю заблокувати морський експорт України, який забезпечує 90% аграрних постачань.