Що задумали росіяни на Сумському напрямку: деталі від прикордонників

Війська РФ продовжують спроби штурмів у Сумській області. Водночас росіяни масштабних атак для захоплення території України не здійснюють.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Ворог не відмовляється від спроб здійснювати заходи, щоб просунутися вглиб території нашої країни. Якихось активних дій в місцях перебування ДПСУ у Сумській області ворог кілька днів не проводить», — наголосив він.

З його слів, наразі окупанти не намагається масштабно просунутися на Сумщині. Водночас противник «прощупує» на різних ділянках ситуацію для того, щоб надалі більшими групами зайти на територію країни.

«На кожній ділянці, навіть там де ворог не проявляє якоїсь активності, він зазначає величезних втрат. Їх (російських солдатів — Ред.) використовують виключно, як „м’ясо“, продовжують гнати вперед з надією, що „м’ясними штурмами“ їм вдасться захопити позиції і надалі просуватися вглиб території нашої держави», — пояснив Демченко.

Нагадаємо, раніше Демченко повідомляв про те, що росіяни лізуть через кордон у Харківській області. З його слів, найбільш гаряче зараз у напрямку населених пунктів Дігтярне, Нестерне, Кругле.

Водночас аналітичний проєкт DeepState повідомив, що армія РФ просунулася біля Добропілля та Приморського. Ситуація на цих ділянках залишається динамічною, а дані можуть змінюватися залежно від розвитку бойових дій.

