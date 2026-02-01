Стрілянина на Житомирщині: у ТЦК повідомили деталі інциденту між цивільними та військовими

ТЦК / © Цензор.нет

У селищі Новогуйвинське на Житомирщині під час перевірки військово-облікових документів стався конфлікт між військовослужбовцями ТЦК та групою агресивно налаштованих цивільних. Для припинення ескалації один із військових був змушений застосувати особистий шумовий пристрій, здійснивши одиночний постріл у землю.

Про це повідомляє Житомирський ТЦК.

Що сталося

Під час перевірки документів з’ясувалося, що один із громадян перебуває в розшуку за порушення правил військового обліку. Йому запропонували проїхати до районного ТЦК та СП для складання адміністративних матеріалів.

Однак чоловік відмовився виконувати законні вимоги, поводився агресивно, використовував ненормативну лексику та висловлював погрози на адресу військовослужбовців і поліцейських.

Згодом до місця події підійшли інші цивільні особи, які також почали поводитися зухвало: штовхали військових, хапали їх за формений одяг і погрожували фізичною розправою. За офіційною інформацією, в руках однієї з осіб був гострий довгий предмет, зовні схожий на кіл, що створювало реальну загрозу життю та здоров’ю присутніх.

«У зв’язку з реальною небезпекою для власного життя та здоров’я військовослужбовець був змушений застосувати особистий шумовий пристрій, здійснивши одиночний постріл у землю. Зазначені дії дали змогу зупинити ескалацію конфлікту та заспокоїти агресивно налаштований натовп», — йдеться у повідомленні.

За даними ТЦК та СП, унаслідок події постраждалих немає — ні серед цивільних, ні серед військових або поліцейських.

Наразі ініційовано службову перевірку для надання правової оцінки діям усіх учасників та з’ясування обставин події.

У Житомирському обласному ТЦК та СП наголошують, що керівництво постійно контролює дотримання службової дисципліни, а всі резонансні випадки ретельно перевіряються.

Окремо зазначається, що військовослужбовець, який перебував у складі групи оповіщення, є учасником бойових дій та ветераном російсько-української війни. Після отриманого бойового поранення його було переведено для подальшої служби до ТЦК та СП

Раніше ми писали про інцидент у Новогуйвинській громаді Житомирського району. Він привернув увагу суспільства після того, як у Мережі зʼявилося відео зі стріляниною за участі військового ТЦК під час конфлікту з місцевими жителями.

На кадрах видно, що сталася словесна суперечка між військовослужбовцем, який здійснював мобілізаційні заходи, та мешканцем селища. Конфлікт швидко переріс у фізичну шарпанину, до якої долучилися й інші перехожі. Згодом військовий дістав стартовий пістолет і відкрив вогонь.

Зазначалося, що ніхто не постраждав.