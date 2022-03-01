У Хмельницькій області розстріляли авто з військовими: є загиблий

У Хмельницькій області розстріляли авто з військовими: є загиблий

Один військовий отримав поранення.

У Хмельницькій області обстріляли автомобіль з військовими: один загинув, ще один поранений.

Про це повідомив керівник ОДА Сергій Гамалій.

За його словами, 1 березня, близько 00:10 поблизу залізничної станції у селі Цвітоха обстріляли службовий автомобіль.

Один військовослужбовець загинув. Ще один отримав поранення. Вживаються заходи зі встановлення та затримання злочинців.