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У Хмельницькій області розстріляли авто з військовими: є загиблий

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У Хмельницькій області розстріляли авто з військовими: є загиблий

Один військовий отримав поранення.

У Хмельницькій області обстріляли автомобіль з військовими: один загинув, ще один поранений.

Про це повідомив керівник ОДА Сергій Гамалій.

За його словами, 1 березня, близько 00:10 поблизу залізничної станції у селі Цвітоха обстріляли службовий автомобіль. 

Один військовослужбовець загинув. Ще один отримав поранення. Вживаються заходи зі встановлення та затримання злочинців.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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