Україна та РФ готують наступний раунд переговорів після Женеви: деталі від МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий / © МЗС України

За підсумками мирних переговорів у Женеві є домовленість про наступну зустріч з РФ.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у розмові з журналістами.

«Можу сказати, що, в загальних рисах, що є принципова домовленість про наступну зустріч, але деталі та дати поки розкривати зі зрозумілих причин не будемо. Більше деталей буде після повернення української групи, яка надасть більш детальний звіт президенту України щодо тих переговорів, які там відбувалися», — заявив Тихий.

Окремо речник висловив сподівання на продовження процесу обміну військовополоненими в результаті цих переговорів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про прогрес на переговорах у Женеві.