ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
315
Час на прочитання
1 хв

Україна та РФ готують наступний раунд переговорів після Женеви: деталі від МЗС

Україна та Росія домовилися про проведення наступної зустрічі

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Речник МЗС Георгій Тихий

Речник МЗС Георгій Тихий / © МЗС України

За підсумками мирних переговорів у Женеві є домовленість про наступну зустріч з РФ.

Про це повідомив речник МЗС Георгій Тихий у розмові з журналістами.

«Можу сказати, що, в загальних рисах, що є принципова домовленість про наступну зустріч, але деталі та дати поки розкривати зі зрозумілих причин не будемо. Більше деталей буде після повернення української групи, яка надасть більш детальний звіт президенту України щодо тих переговорів, які там відбувалися», — заявив Тихий.

Окремо речник висловив сподівання на продовження процесу обміну військовополоненими в результаті цих переговорів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив про прогрес на переговорах у Женеві.

Дата публікації
Кількість переглядів
315
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie