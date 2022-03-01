Український пілот-ас "Привид Києва" збив 21-й літак окупантів

У Мережі спростували інформацію про загибель українського аса.

У Мережі поширилася інформація про загибель українського льотчика-аса, якого називають "Привидом Києва".

Цю інформацію спростував екснардеп Ігор Мосійчук.

"Привид живий. Сьогодні кілька разів промелькнуло сповіщення, що "Привида Києва" було збито. На жаль, це справді так. Але пілот врятувався, повернувся на базу, отримав новий літак і вже на ньому взяв "очко"! 21 орський літун пішов у пекло. Слава Герою! Усім героям!", - написав Мосійчук.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: