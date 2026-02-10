В Черкасах комунальники витягли з каналізації те, чого ніхто не очікує побачити в унітазі (фото)

Килим, який витягли з каналізації в Черкасах / © «Черкасиводоканал»

Реклама

Фахівці «Черкасиводоканалу» виявили в каналізаційній системі міста справжній килим, який став причиною серйозного засмічення. Комунальники закликають містян не плутати унітаз зі сміттєзвалищем.

Про це повідомив «Черкасиводоканал».

Незвична знахідка зупинила роботу системи водовідведення у Черкасах.

Реклама

«Знайомтеся, це килим. Але не на вашій підлозі. А… в каналізації. Мабуть, хтось надивився „Аладдіна“ і сподівався, що килим-літак сам долетить до очисних споруд. Але магія не спрацювала — спрацювала фізика», — йдеться в зяві водоканалу.

Через цього замуленого «героя» система зазнала зупинки, а працівникам довелося виконувати складні аварійні роботи.

«Люди, каналізація — це артерії міста, а не сміттєзвалище. Не змушуйте нас ставати археологами ваших дивних звичок!» — закликали у «Черкасиводоканалі».

Килим, який витягли з каналізації в Черкасах / © «Черкасиводоканал»

Килим, який витягли з каналізації в Черкасах / © «Черкасиводоканал»

Що не можна змивати в унітаз?

До слова, на відміну від раковини, засмічення унітаза усунути складніше, тому не використовуйте його як смітник. Експерти забороняють змивати сигарети, які не розчиняються та отруюють воду хімікатами, а також підгузки, тампони, ватяні диски й палички — бавовна набухає і миттєво створює затори. Презервативи не розкладаються і блокують стік, а жіночі прокладки, вбираючи рідину, стають занадто великими для труб. Волосся збивається у міцні пробки, за які чіпляється інше сміття. Також не варто ризикувати з котячим наповнювачем, навіть якщо виробник запевняє у його безпечності, щоб уникнути виклику сантехніка.