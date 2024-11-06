Як українські політики відреагували на перемогу Трампа

Офіційних результатів ще немає, проте за попередніми підрахунками республіканець Дональд Трамп уже набрав 277 голосів виборників, які необхідні для перемоги.

Речник Палати представників Майк Джонсон оголосив Трампа обраним президентом. Сам Трамп уже виступив перед своїми прихильниками у Флориді з переможною промовою, де назвав себе 47-м президентом США.

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Одним з перших привітав новоспеченого очільника Сполучених Штатів Америки президент Володимир Зеленський. Він сподівається, що у співпраці вдасться якнайшвидше наблизити перемогу України у війні з агресором.

"Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах! Пригадую нашу чудову зустріч з Президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність Президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні", – зауважив президент.

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Глава держави висловив свої побажання щодо подальшого розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом країнам.

"Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах. Ми зацікавлені в розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам", – додав гарант держави.

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Зокрема, Зеленський чекає на можливість особисто привітати Дональда Трампа з перемогою та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами.

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Він пригадав, як Дональд Трамп став президентом США 2016 року та "за чотири роки у владі він зробив багато дратівливих для українців заяв, зустрічався з Путіним. Але він також продав Україні першу американську зброю і воював з особистим проєктом Путіна – Північним потоком-2".

Також, ексміністр підкреслив наполегливість головного республіканця, який попри поразку 2019 року знову пішов на президентські вибори.

"Після поразки на виборах 2019 року Трампа списали з політичного рахунку. А він не зламався, встав, пішов і переміг чотири роки потому", – зауважив Кулеба.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль долучився до вітань майбутнього очільника США. Він зауважив, що очікує на "епоху сильних" за лідерства Трампа. Зокрема, Шмигаль зауважив сподівання подальшої незмінної підтримки та реалізації нових двосторонніх проєктів.

Під час президентства Дональда Трампа світовий лад буде заснований не на правилах, а на домовленостях. Україні негайно потрібен власний план непереможності, а не план, заснований на тому, "що хтось зробить для нас". Таку думку висловив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Треба зрозуміти. Принаймні на якийсь час світ переходить від rules based international order до deals based international order. Світовий порядок за Дональда Трампа буде заснований не на правилах, а на домовленостях. Тому ми маємо перестати апелювати до цінностей і тд, а показувати – що ми маємо, і чому ми потрібні", – написав нардеп.

Трамп, як колись Зеленський, теж вірить, що подивиться в очі Путіну і вирішить усі проблеми. Частина його виборців теж у цьому переконані. Таке порівняння між двома керівниками зробив нардеп Микола Княжицький. Він переконаний, що у результаті вирішальними будуть українські солдати, одначе тоді "державне управління має дорослішати та ставати відповідальнішим".

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"Трамп виграє, а республіканці отримують більшість у Сенаті. Серед них є багато ізоляціоністів, але є багато прихильників України. Україна готувалася до цього і саме тому Зеленський у документі, який він назвав планом перемоги, згадав про доступ іноземців до українських корисних копалин і можливість нашим солдатам замінити американців на військових базах у світі. Автори плану думали, що Трампу це має сподобатися", – зазначив народний депутат України.

Нардеп від “Слуги народу” Єгор Чернєв заявив, що не бачить готовності США збільшувати бюджет на допомогу Україні. Він зауважив, що замість цього після перемоги Дональда Трампа Україна може отримати певні кредити, як вже неодноразово зазначали республіканці.

На думку народного депутата, є ймовірність, що США посилять санкційний тиск на Росію або нададуть необхідне озброєння.

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Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко долучився до привітань Трампа з перемогою на виборах та висловив сподівання, що за час його президенства вдасться покласти край загарбницькій війні Росії.

"Це була блискуча кампанія, надзвичайно конкурентна, та, у підсумку, ефективна. Ви змогли переконливо довести своє лідерство та стратегічне бачення, яке сьогодні обрав американський народ. Однак його також потребують і всі союзники Вашингтону у світі. Сподіваюся, що за Вашого президентства ми зможемо покласти край загарбницькій війні Росії проти України та всього Вільного світу", – написав Порошенко у соцмережах.

Колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що сподівається на подальше поглиблення співпраці між Україною та США у боротьбі за свободу та спільні демократичні цінності.

Також до вітань долучився голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Він нагадав, що у Зеленського та Трампа були гарні робочі стосунки під час першої каденції Дональда та заявив про радикальний підхід "мир через силу" у війні України проти агресора.

До закликів допомогти новому президенту США із закінченням війни в Україні долучилася Верховна Рада. Про це під час телемосту "Вибори США та майбутнє України" у КШДУ заявив віцеспікер Верховної Ради України Олександр Корнієнко.

"Ми будемо працювати з адміністрацією, з обраним Конгресом, Сенатом… І я не думаю, що там склад парламенту сильно зміниться на 100%. На жаль, ми у Верховній Раді так не можемо змінитися. Але ми дуже хотіли би, починаючи з Дональда Трампа, обраного президента, і закінчуючи Конгресом, Сенатом, щоб вони зробили максимум для того, аби ми могли переобратися. Це наше прохання як депутатів до них", – заявив віцеспікер Верховної Ради України.

Мер міста Львова Андрій Садовий на своїй сторінці у Facebook зазначив, що, попри виграш республіканця, на виборах знову перемогла демократія.

"На виборах виграв республіканець Трамп, але знову перемогла демократія. Америка вкотре доводить, що демократія – це не просто комфортне слово. Вона живе у здатності суспільства вільно приймати рішення. Навіть, коли воно подобається не всім", – написав Садовий.

Очільниця партії "Голос" Кіра Рудик також прокоментувала обрання Трампа президентом США. Керівниця зауважила, що нова команда Білого дому чудово розуміє, що зниження авторитету США у світі як головного поліцейського планети принесе хаос, масштабування воєн і кризи як в Азійсько-Тихоокеаноському регіоні, так і в Європі. Це виклики для НАТО, ЄС і для України.

"Складні часи створюють ґрунт для тих, хто обіцяє прості рішення. Ці прості рішення потім дуже дорого коштують, але ми маємо прийняти вибір американського народу і далі вести роботу в нових реаліях. Ось на чому ми зараз і зосереджуємось", – зауважила Кіра Рудик.

Нагадаємо, Трамп стане першим президентом, який прослужить два непослідовні терміни після Гровера Клівленда 1892 року.

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