Європейський контингент в Україні: військовий припустив, чи змусить це Росію зупинитися

Західні партнери, ймовірно, намагатимуться поставити свої сили саме на лінії розмежування. Це фактично означатиме зупинку активних дій без розв’язання проблеми.

Про це заявив в ефірі «Ранок.LIVE» командир добровольчого батальйону «Грузинський легіон» Мамука Мамулашвілі.

Він зазначає, що в ідеалі європейські війська мають перебувати у «сірій зоні», яка розділить Україну та РФ. Але військовий має сумніви щодо реалізації такого підходу. За словами Мамулашвілі, європейці намагатимуться поставити свої сили саме на лінії розмежування.

«На мою думку, це схоже на заморожування конфлікту, воно не зможу зіграти позитивну роль для України. Це дасть час Росії переозброїтися і ще раз завдавати удару по Україні. Так що, на мою думку, я дуже скептично ставлюся до будь-якої договореності з Росією, якщо вона її взагалі підпише», — завершив він.

Раніше Зеленський прокоментував розміщення військ Європи в Україні.

Так, не всі країни, які входять до «коаліції охочих», можуть надіслати військових до України. Річ у тім, що в деяких з них це заборонено конституційно або потребує ратифікації парламентами. Можна говорити про тих, які вже озвучили свою чітку позицію.

«Головуючими [в коаліції рішучих] є Британія і Франція. Ось їх присутність військова, вона обов’язкова», — наголосив президент України Володимир Зеленський.