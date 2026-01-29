Загострення на Херсонщині: окупанти спробували захопити плацдарм на острові Круглик

Сили оборони знищили штурмову групу росіян під час спроби висадитись на острові Круглик / © Associated Press

На Придніпровському напрямку окупанти продовжують «промацувати» українську оборону. Сили оборони Півдня зірвали зухвалу операцію російських військ на Херсонщині.

Про невдалу спробу штурму розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

Як розгортався бій

Протягом минулої доби на цій ділянці фронту зафіксували одне бойове зіткнення, але воно було показовим. Російська диверсійно-штурмова група намагалася форсувати протоки та висадитися на острів Круглик.

Метою окупантів був штурм спостережних пунктів ЗСУ. Втім, українські захисники вчасно виявили наміри росіян.

«Сили оборони знищили ворога», — лаконічно підсумував Волошин результат цієї вилазки.

Він пояснив тактику росіян: подібні дії нагадують не повномасштабний наступ, а «розвідку боєм». Окупанти малими групами намагаються перевірити щільність української оборони в районі Антонівських мостів та на островах Білогрудий і Круглик.

400 дронів по місту

Попри невдачі на воді, ворог продовжує терор з повітря. Активність російської армії на правобережжі Херсонщини залишається критично високою.

Лише за одну добу загарбники:

завдали близько 400 ударів дронами-камікадзе по житлових кварталах Херсона та передмістях;

здійснили близько 100 артилерійських обстрілів.

Військові закликають жителів прибережних районів бути максимально обережними через високу загрозу атак FPV-дронів.

Нагадаємо, війна на східному фронті дедалі більше набуває рис маневрової та асиметричної. Російські війська поряд із масовим застосуванням безпілотників активізували спроби проникнення штурмових груп до прифронтових міст під виглядом цивільних.