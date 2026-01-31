Заручник стихії: у Полтаві прапор на 50-метровій висоті примерз до флагштока (фото)

Головний прапор Полтави, точніше те, що від нього лишилося / © facebook.com/pvp.poltava

У Полтаві спроба планового зняття Головного державного прапора перетворилася на складну операцію для ДСНС та комунальників. Поривчастий вітер та аномальне обледеніння заблокували полотно на самій верхівці флагштока.

Про це повідомляє PVP.POLTAVA у Facebook.

Технічна складність операції

Для проведення робіт була залучена спеціальна автовишка, здатна підняти рятувальників на значну висоту. Проте на позначці 45–50 метрів фахівці зіткнулися з непереборною перешкодою.

Через різку зміну температури та вологість, величезне полотно прапора:

Щільно обмоталося навколо металевої конструкції.

Буквально «приварилося» льодом до флагштоку.

Що далі?

Попри зусилля рятувальників, завершити демонтаж у таких умовах виявилося неможливо.

«Через складні погодні умови полотно прапора щільно обмоталося навколо щогли та примерзло. Спробу зняття повторять, щойно дозволятиме погода», — йдеться у повідомленні.

