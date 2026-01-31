- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 160
- Час на прочитання
- 1 хв
Заручник стихії: у Полтаві прапор на 50-метровій висоті примерз до флагштока (фото)
Поривчастий вітер та аномальне обледеніння заблокували та розірвали полотно на самій верхівці флагштока.
У Полтаві спроба планового зняття Головного державного прапора перетворилася на складну операцію для ДСНС та комунальників. Поривчастий вітер та аномальне обледеніння заблокували полотно на самій верхівці флагштока.
Про це повідомляє PVP.POLTAVA у Facebook.
Технічна складність операції
Для проведення робіт була залучена спеціальна автовишка, здатна підняти рятувальників на значну висоту. Проте на позначці 45–50 метрів фахівці зіткнулися з непереборною перешкодою.
Через різку зміну температури та вологість, величезне полотно прапора:
Щільно обмоталося навколо металевої конструкції.
Буквально «приварилося» льодом до флагштоку.
Що далі?
Попри зусилля рятувальників, завершити демонтаж у таких умовах виявилося неможливо.
«Через складні погодні умови полотно прапора щільно обмоталося навколо щогли та примерзло. Спробу зняття повторять, щойно дозволятиме погода», — йдеться у повідомленні.
