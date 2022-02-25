Зеленський призначив Юрія Лебедя командувачем Нацгвардії

Попередній командувач Микола Балан подав у відставку після розстрілу нацгвардійців на "Південмаші".

Президент Володимир Зеленський призначив нового командувача Національної гвардії України. Ним став Юрій Лебідь, який у 2019-му був призначений заступником командувача. Попередній командувач Микола Балан подав у відставку після розстрілу нацгвардійців на "Південмаші". Відповідний указ №73/2022 про нове призначення з`явився на сайті президента.