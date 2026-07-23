Володимир Зеленський та Михайло Федоров / © Володимир Зеленський

Реклама

Президент України Володимир Зеленський зіткнувся з серйозною дилемою щодо Михайла Федорова: або він поверне його, але це покаже його слабкість, або протести у воєнний час продовжаться.

Про це повідомило одне високопоставлене джерело в армії для The Guardian.

Зеленський не заспокоїв український народ

У виданні зауважили, що Зеленський підкорився вимогам протестувальників, звільнивши головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського та призначивши новим головкомом Михайла Драпатого. Однак спроби глави держави заспокоїти народ, запропонувавши Федорову нову урядову посаду, схоже, не увінчалися успіхом.

Реклама

За даними українських та іноземних ЗМІ, Федоров відмовився від посади віцепрем’єр-міністра з питань технологічного розвитку. Він хоче поновити себе на посаді міністра оборони. На думку Федорова, це єдиний спосіб реалізувати свій амбітний план щодо модернізації та реформування армії.

Наразі ця посада не є вакантною. Зеленський призначив виконувачем обов’язків міністра Євгена Хмару.

Політична криза в Україні триватиме

Зеленський виконав не всі вимоги протестувальників, тому вони пообіцяли відновити акції протесту в п’ятницю ввечері біля президентського офісу на площі Івана Франка в Києві. Це свідчить, що політична криза в Україні, ймовірно, триватиме другий тиждень.

«Не слід забувати про другу вимогу протесту — повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Ми повинні зробити все можливе, щоб уряд почув і задовольнив усі запити суспільства», — написав ветеран Козятинський у соцмережах.

Реклама

Зеленський зіткнувся із дилемою щодо Федорова

Співрозмовник розповів, що Зеленський опинився у «глухому куті» щодо Федорова.

«Якщо він скасує своє рішення, це буде великою перемогою для Федорова. Це буде принизливо для президента і виявить його слабкість. Але якщо він цього не зробить, протести продовжаться», — повідомило високопоставлене джерело в ЗСУ.

Протести на підтримку Федорова — останні новини

Нагадаємо, що в Україні тиждень тривають протести по всій Україні. Активісти вимагають повернути колишнього міністра оборони Федорова в оборонне відомство. У середу, 22 липня, у Києві та в низці міст відбувалися акції.

Напередодні, 21 липня, Зеленський повідомив, що провів ще одну зустріч із Федоровим. Згодом глава держави розповів, що він запропонував йому достойну посаду.

Реклама

Новини партнерів