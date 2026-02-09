Жителів однієї з областей просять економити газ: що сталося

Газ

У Сумській області фіксують проблеми з газом. Так, мешканців просять обмежити споживання.

Про це повідомля Сумська ОВА.

Окрему увагу на повідомляеннят попросили звернути жителів населених пунктів Довжик, Оленинське та Чупахівка.

«Вкрай важливо тимчасово обмежити споживання природного газу», — наголошують у ОВА.

З огляду на ситуацію варто мінімально використовувати газові прилади доти, поки фахівці не завершать ремонтні роботи. Наразі важливо стабілізувати тиск у мережі з метоб уникнення подальших відключень.

Влада сподівається на розуміння з боку місцевих.

Раніше на Заході Україні йшлося про загрозу для низки сіл опинитися без газопостачання.

Відомо, що причиною проблеми став паводок, що утворився в результаті танення снігу. Він підмив опору газопроводу.

Через підняття рівня води у Тисі у зоні ризику 17 населених пунктів: Гетиня, Сасово, Дяково, Петрово, Бобове, Чепа, Чорнотисово, Дюла, Холмовець, Дівичне, Затисівка, Велика Паладь, Заболоття, Братово, Оклі, Оклі Гедь і Клинове. Це — майже 5 800 абонентів. Фахівці вже працюють, щоб ліквідувати наслідки й уникнути відключень.