Чому не можна їсти похапцем: проста звичка, яка шкодить вашому шлунку

Фахівці пояснюють, що важливо залишатися у вертикальному положенні під час їжі. Найгірше — їсти лежачи або переходити у горизонтальне положення одразу після їжі. Але ще важливішим фактором є швидкість прийому їжі — храчування похапцем є вкрай шкідливим для здоров’я.

Про це пише Popular Science.

«Дуже поширений спосіб викликати печію — це поїсти і відразу лягти. Коли шлунок виділяє кислоту і перетравлює їжу, вона може повертатися назад, якщо гравітація не допомагає їй рухатися вниз належним чином», — зазначає гастроентерологиня та доцентка медицини докторка Керолін Ньюберрі.

Зазвичай їжі потрібно близько двох годин або більше, щоб перейти зі шлунка до кишківника, тому їсти перед сном не рекомендується.

Експерти кажуть, що головний недолік прийому їжі стоячи в тому, що зазвичай це роблять похапцем — і саме це створює проблеми.

Проблема поспішного харчування

За словами експертки, якщо у вас є проблеми з травленням і зміни в раціоні не допомагають, варто звернути увагу на швидкість прийому їжі. Поспіх може спричиняти здуття, розлад шлунка та переїдання. Ви можете ковтати зайве повітря і недостатньо пережовувати їжу, що шкодить травній системі.

Травлення найкраще працює, коли ми перебуваємо в спокійному стані. Ньюберрі радить не поспішати під час їжі. Варто подрібнювати їжу та ретельно її пережовувати.

«Процес травлення починається в роті, навіть зі слинними ферментами, які розщеплюють частину поживних речовин», — пояснила вона.

Повільніше харчування також допомагає зрозуміти, скільки їжі вам насправді потрібно.

«Їжте в такому темпі, щоб відчути насичення. Гормони ситості спрацьовують із затримкою — приблизно через 20 хвилин після початку їжі. Якщо їсти повільно, мозок встигне подати сигнал, що ви вже майже ситі, і це допоможе уникнути переїдання”, — радить гастроентерологиня.

Якщо ж доводиться їсти швидко, експертка радить обирати невеликі, часті перекуси з високим вмістом білка.

Думайте про «відпочинок і травлення»

Ще один мінус поспішного харчування — зайва рухливість під час їжі. Їсти на ходу або під час бігу не рекомендується: це не лише шкодить травленню, а й підвищує ризик вдавитися.

«Якщо ви з’їсте багато і різко підніметеся, можете відчути запаморочення через зміни кровотоку та гормональні коливання», — каже Ньюберрі.

Кровообіг відіграє важливу роль у травленні, і якщо він спрямовується до м’язів, це ускладнює процес. Саме тому не рекомендують плавати одразу після їжі — і це стосується й інших інтенсивних навантажень. Легка прогулянка після їжі корисна, але варто почекати:

приблизно 30 хвилин після перекусу;

до двох годин після щільного прийому їжі перед серйозною фізичною активністю.

Простими словами, наш організм налаштований на травлення у стані спокою.

«Стан “відпочинку і травлення” пов’язаний із парасимпатичною нервовою системою. Це протилежність адреналіну. У цей час виділяються інші гормони, тіло розслабляється, кров спрямовується до кишківника, і організм може ефективно перетравлювати та засвоювати їжу», — завершує фахівчиня.

Нагадаємо, француженки не сидять на дієтах і не рахують калорії. Натомість вони обирають якісні продукти та їдять у помірній кількості, отримуючи задоволення від їжі. Вони не забороняють собі десерти, але не переїдають. Так, ідсутність «табу» допомагає уникнути зривів і переїдання. Основа їхнього підходу — слухати своє тіло, уникати «рідких калорій» і підтримувати баланс без жорсткого контролю.