Дитина як жорстоке дзеркало: чому конфлікти з підлітками насправді підсвічують наші власні травми

Поради психолога батькам, які заплуталися у власних очікуваннях. / © pixabay.com

Батьки міленіалів часто кажуть: «Раніше все було простіше». Підлітки їли, ходили до школи, а якщо йшли ввечері гуляти, то мали бути вчасно вдома. Сьогодні ж від батьків нинішніх очікують, що вони будуть психологами, дієтологами, тренерами, менеджерами освіти та фахівцями з кібербезпеки.

Це створює додатковий тиск на батьків. Як не зазнати невдачі у батьківстві сучасного світу, порадив психолог Радослав Качан у коментарі польському виданню Оnet.

За його словами, батьки сучасних підлітків виросли в набагато реальнішому та аналоговому світі, де стосунки були локальними, порівняння менш поширеними, а тиск, хоча й був присутній, не був таким інтенсивним.

До цього додається поколіннєвий контекст батьків. Психолог нагадує, що якщо говорити про сучасних сорокарічних, то їхнє дитинство та юність були просякнуті трансформаціями. Їхні сім’ї у 1990-х часто переживали значний стрес: системні зміни, зміну роботи, фінансову невизначеність та інтенсивне прагнення до матеріальних благ та стабільності. Дорослі в цих сім’ях були орієнтовані на виконання завдань, а почуття були на останньому місці.

«Можливо, саме тому сучасні батьки, виховані в культурі порад, кажуть: „Тоді все було простіше“. Підлітки їли, ходили до школи, а якщо йшли ввечері кудись, то мали бути вчасно вдома. Сьогодні від батьків очікують, що вони будуть психологами, дієтологами, тренерами, освітніми менеджерами та фахівцями з кібербезпеки», — зазначає експерт.

Він визнає, що світ справді став складнішим: технології, темп життя, психологічні загрози та соціальний тиск. По-друге, батьківство стало «професійним». Це вже не щось природне, а проект із ключовими показниками ефективності. Посібники, новини, тренди, експерти, подкасти, розсилки, лідери думок в Instagram — батьки завалені інформацією, часто суперечливою. Раніше батьківство було більш інтуїтивним. Сьогодні це часто проєкт, що конкурує з досягненнями інших батьків, діє під тиском школи, інтернету та власного внутрішнього критика.

Батьки відчувають, що кожна помилка є доказом їхньої життєвої невдачі, і це призводить до розчарування, втоми, покірності та безпорадності.

Швидке дорослішання

Водночас підлітки вступають у період швидких емоційних та соціальних змін. Зокрема, йдеться про темпи статевого дозрівання. Батьки іноді шоковані тим, що речі, які вони асоціювали з 15 чи 16 роками, з’являються в 11 чи 12. Для батьків це часто забагато і занадто рано. І справді, це занадто рано.

Невідповідність очікувань

Ще одним фактором Качан називає невідповідність очікувань. З одного боку, дорослі чують: «Не тисніть на свою дитину заради результатів», а з іншого, шкільні рейтинги означають неминуче репетиторство та тиск, щоб дитина не «відставала». Не дивно, що іноді батькам це все набридає і вони просто чекають, поки їхні діти нарешті подорослішають, визнає експерт.

Психолог називає підлітків «дзеркалом, яке теж може бути жорстоким і вдарити вас у потрібну точку».

«Тебе ніколи немає поруч», «Ти завжди кричиш», «Ти не слухаєш», «Ти теж лаєшся». Батьки чують це і не лише бачать своє відображення в дитині, а й у власних історіях. У власних недоліках, власних страхах, власному почутті неповноцінності», — зазначив Качан.

На думку експерта, у кризовій ситуації виховання дітей потрібен другий, свідомий дорослий. Але це не обов’язково має бути інший з батьків. Це може бути близька людина, член сім’ї, вчитель, якому довіряють, психолог, група підтримки. Мета полягає в тому, щоб запобігти потраплянню батьків у петлю власного страху та інтерпретації.

Багато конфліктів між підлітками та їхніми батьками також загострюються через те, що всі уникають продовження розмови.

«Бо ніхто не знає, як говорити. Після сварки, здавалося б, все повертається до норми, але під тишею ховається біль, оскільки всі вдають, що нічого не сталося. Це будує стіни, а не мости», — каже експерт.

Ще одна важлива річ — батькам (чи вчителям) необов’язково вигравати кожну суперечку. Вони не повинні мати рацію весь час лише тому, що вони старші.

«Є чудове прислів’я, що можна або мати стосунки, або бути правим. Іноді це означає менше контролю, більше цікавості. Менше „що ти робиш“ і більше „я там“. І крок за кроком, без жодних приголомшливих див, це зазвичай починає працювати», — підсумував психолог.

