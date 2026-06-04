Що буде з організмом, якщо пити комбучу щодня: експерти розповіли про приховані ризики

Комбуча / © Credits

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Комбуча вже кілька років залишається одним із найпопулярніших ферментованих напоїв серед прихильників здорового способу життя. Її часто називають корисною для кишківника завдяки вмісту пробіотиків та антиоксидантів. Водночас експерти наголошують: хоча комбуча може мати певні переваги для здоров’я, вона не є універсальним засобом і підходить не всім.

Про це повідомило видання martha stewart.

Комбуча — це ферментований газований чай, який готують із чаю, цукру, води та закваски, відомої як SCOBY — симбіотичної культури бактерій і дріжджів.

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Як комбуча впливає на кишківник

За словами дієтологів, комбуча може підтримувати здоров’я кишківника завдяки кільком механізмам, хоча дослідження за участю людей у цій сфері ще тривають.

Напій містить пробіотики — корисні бактерії, які допомагають підтримувати баланс мікроорганізмів у травній системі. Водночас фахівці зазначають, що пробіотичні властивості комбучі залежать від конкретного продукту, наявності живих мікроорганізмів, їхнього типу та кількості.

Крім того, комбуча містить органічні кислоти та поліфеноли. Органічні кислоти, що утворюються під час ферментації, можуть впливати на мікробний баланс у шлунково-кишковому тракті. Поліфеноли, які містяться в чаї, є антиоксидантами та можуть діяти як пребіотики, тобто слугувати поживним середовищем для корисних бактерій.

За словами експертів, деякі люди можуть відчувати менше здуття живота або краще травлення, якщо замінюють комбучею напої з високим вмістом цукру, зокрема солодкі газовані напої або соки. Водночас реакція кишкового мікробіома є індивідуальною, тому результати можуть відрізнятися.

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Можливі побічні ефекти від комбучі

Фахівці наголошують, що комбуча підходить не всім.

Через кислотність, газованість, вміст кофеїну та ферментовану природу напою деякі люди можуть відчувати здуття живота, газоутворення, рефлюкс, нудоту, дискомфорт у животі або зміни випорожнень. Такі симптоми частіше виникають у разі надмірного споживання або швидкого введення напою до раціону.

Люди із синдромом подразненого кишечника можуть помітити посилення симптомів через ферментовану та газовану природу комбучі. Також кислотність напою може провокувати симптоми у людей, схильних до кислотного рефлюксу.

Вплив комбучі на рівень цукру в крові

За словами дієтологів, природні кислоти в комбучі можуть уповільнювати засвоєння цукру з їжі. В одному невеликому дослідженні вживання комбучі під час приймання їжі було пов’язане з меншим підвищенням рівня цукру в крові.

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Водночас експерти звертають увагу, що комбучу виготовляють із використанням цукру, а багато магазинних варіантів містять його у значній кількості. Через це надмірне споживання напою, особливо натщесерце, може сприяти підвищенню рівня цукру в крові.

Переваги та ризики комбучі

Дієтологи зазначають, що підтримка здоров’я кишківника теоретично може бути пов’язана з підтримкою імунної функції, оскільки значна частина імунних клітин розташована саме в кишківнику.

Водночас експерти наголошують, що комбуча не є єдиним джерелом пробіотиків. За їхніми словами, йогурт, кефір та кімчі часто містять ширший спектр корисних бактерій.

Обережно вживати комбучу рекомендують людям із захворюваннями печінки або нирок. Також напій містить кофеїн, який може викликати нервозність або порушення сну в чутливих людей. Через кислотність комбуча також може впливати на зубну емаль.

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Фахівці не рекомендують вживати комбучу людям з ослабленою імунною системою. Також від неї радять утриматися вагітним жінкам, матерям, які годують грудьми, та маленьким дітям, оскільки напій є непастеризованим і може містити незначну кількість алкоголю та кофеїну.

Скільки комбучі можна пити

Для здорових дорослих, які добре переносять комбучу, дієтологи називають розумною кількість від 110 до 225 мл на день, особливо якщо людина лише починає вживати цей напій.

Експерти підсумовують, що комбуча може бути частиною здорового способу життя, однак її не варто розглядати як універсальний спосіб покращення здоров’я кишківника. Користь і переносимість напою залежать від людини, продукту та кількості споживання.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому білок важливий для організму та скільки його потрібно людям різного віку.

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