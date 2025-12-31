Кельтський гороскоп дерев на 31 грудня 2025 року: день завершення циклу й свідомого переходу

Кельтський гороскоп дерев / © ТСН

Реклама

Це не просто календарна дата, а символічний поріг. У кельтській логіці цей день несе енергію завершення, підбиття остаточних підсумків і добровільного відпускання.

Дерева 31 грудня допомагають попрощатися без жалю, зберігши досвід, але не тягар. Це день, коли важливо не загадувати, а відчути готовність.

Гороскоп на 31 грудня 2025 року

Овен — Береза

Очищення, новий початок.

Прогноз: Ви готові залишити минуле позаду. День допомагає внутрішньо очиститися й увійти в новий рік із легкістю.

Реклама

Телець — В’яз

Зрілість, відповідальність, коріння.

Прогноз: Ви усвідомлюєте, що справді має цінність. День сприяє спокійному прийняттю рішень без сумнівів.

Близнята — Клен

Гнучкість, баланс, адаптація.

Прогноз: Ви легко підлаштовуєтеся до змін. День допомагає зберегти внутрішню рівновагу між старим і новим.

Рак — Вільха

Емоційна опора, підтримка.

Прогноз: Ви відчуваєте внутрішню стійкість. День підходить для теплих прощальних розмов і закриття емоційних тем.

Лев — Падуб

Захист світла, стійкість у темряві.

Прогноз: Ви зберігаєте гідність навіть у завершенні. День нагадує: ваша сила — у внутрішньому світлі.

Реклама

Діва — Граб

Дисципліна, ясність, завершення.

Прогноз: Ви чітко підбиваєте підсумки року. День допомагає закрити справи й поставити логічні крапки.

Терези — Каштан

Справедливість, баланс, чесність.

Прогноз: Вам важливо завершити рік у стані внутрішньої рівноваги. День сприяє примиренню з собою.

Скорпіон — Терн

Межі, захист, внутрішня сила.

Прогноз: Ви ясно розумієте, що більше не берете з собою. День для остаточного відсікання зайвого.

Стрілець — Ялина

Витривалість, захист, стійкість.

Прогноз: Ви витримали непростий рік. День визнає вашу силу і дає спокій перед новим етапом.

Реклама

Козоріг — Бузина

Завершення, трансформація, перехід.

Прогноз: Старий цикл закривається остаточно. День допомагає прийняти зміни без страху.

Водолій — Плющ

Зв’язок, вірність, підтримка.

Прогноз: Ви чітко відчуваєте, хто справді поруч. День для тихого зміцнення важливих зв’язків.

Риби — Очерет

Глибина, тиша, внутрішній перехід.

Прогноз: Вам потрібна тиша. День сприяє внутрішньому переходу без слів і пояснень.

31 грудня — це не про гучні початки, а про чесне завершення. Кельтські дерева цього дня допомагають попрощатися з минулим роком без напруги, зберігши досвід і відпустивши зайве. Саме так відкривається простір для нового циклу.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.