На терміновій зустрічі НАТО Україна проситиме нові комплекси ППО

Держава хоче отримати від держав Альянсу принципово нові комплекси протиповітряної оборони.

Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО 4 березня, яка буде присвячена загрозам, пов’язаним з російською агресією.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "1+1".

"Я візьму участь у ній (міністерській зустрічі НАТО ­– ред.) по відеозв’язку", ­– заявив міністр.

Це означає, що Угорщина, яка тривалий час блокувала участь України в зустрічах НАТО на високому рівні, цього разу погодилася зняти блокаду.

Кулеба наголосив, що проситиме союзників надати Україні новітні системи протиповітряної оборони, здатні відбивати ракетні та інші повітряні атаки агресора. Як відомо, постачання зенітних ракетних комплексів Stinger та "Стріла" цю проблему не вирішує, особливо щодо протиракетної оборони.

"Треба говорити не лише про закриття неба, але і про системну та серйозну підтримку протиповітряної оборони України, тобто про надання серйозного важливого протиповітряного озброєння. Одна справа, коли нам передають Stinger та інші ПЗРК, але нам потрібна набагато серйозніша протиповітряна оборона і ми над цим активно працюємо", ­– розповів голова МЗС України.

Водночас він відмовився прогнозувати успішність цих переговорів, заявивши, що не хоче ані обнадіювати, ані розчаровувати до того, як будуть досягнуті домовленості.