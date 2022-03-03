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На терміновій зустрічі НАТО Україна проситиме нові комплекси ППО

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На терміновій зустрічі НАТО Україна проситиме нові комплекси ППО

УНІАН

Держава хоче отримати від держав Альянсу принципово нові комплекси протиповітряної оборони.

Україну запросили взяти участь у міністерській зустрічі НАТО 4 березня, яка буде присвячена загрозам, пов’язаним з російською агресією.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба в ефірі телеканалу "1+1".

"Я візьму участь у ній (міністерській зустрічі НАТО ­– ред.) по відеозв’язку", ­– заявив міністр.

Це означає, що Угорщина, яка тривалий час блокувала участь України в зустрічах НАТО на високому рівні, цього разу погодилася зняти блокаду.

Кулеба наголосив, що проситиме союзників надати Україні новітні системи протиповітряної оборони, здатні відбивати ракетні та інші повітряні атаки агресора. Як відомо, постачання зенітних ракетних комплексів Stinger та "Стріла" цю проблему не вирішує, особливо щодо протиракетної оборони.

"Треба говорити не лише про закриття неба, але і про системну та серйозну підтримку протиповітряної оборони України, тобто про надання серйозного важливого протиповітряного озброєння. Одна справа, коли нам передають Stinger та інші ПЗРК, але нам потрібна набагато серйозніша протиповітряна оборона і ми над цим активно працюємо", ­– розповів голова МЗС України.

Водночас він відмовився прогнозувати успішність цих переговорів, заявивши, що не хоче ані обнадіювати, ані розчаровувати до того, як будуть досягнуті домовленості.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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