Росія може масовано атакувати Україну кілька разів на тиждень — прогноз Гетьмана

Наслідки обстрілів України / © t.me/Denys_Smyhal

Масовані удари російських окупантів по Україні можуть відбуватися кілька разів на тиждень.

Про це заявив у ефірі Radio NV ветеран російсько-української війни, майор у відставці Олексій Гетьман.

“Якщо вони почнуть використовувати недоторканний запас ракет, який орієнтовно налічує до двох тисяч одиниць, масовані удари можуть бути декілька разів на тиждень”, — пояснив експерт. Він уточнив, що зазвичай ворог може завдати дві-три атаки поспіль: “Більше — ні, бо у них не вистачить засобів”.

Гетьман розповів, що під час підготовки до ударів Росія “промацує” українську протиповітряну оборону та шукає шляхи обходу найбільш щільних її ділянок. За його словами, безпілотники ворог може застосовувати щодня, адже для цього не потрібні складні пускові установки, тоді як крилаті та балістичні ракети, що базуються на літаках, потребують часу на підготовку.

“Один удар за одним, два удари можуть бути раз на тиждень”, — додав Гетьман.

Нагадаємо, останні масовані ракетно-дронові удари Росії у лютому показали, що Кремль не дотримувався оголошеного мораторію на удари по енергетичній інфраструктурі України. Аналітики зазначають, що короткостроковий мораторій був погоджений Кремлем лише після значної шкоди, завданої енергосистемі.

За даними ISW, навіть під час формального мораторію російські війська продовжували атаки на логістику та критичну інфраструктуру України. Росія завдавала ударів дронами та ракетами по підстанціях і повітряних лініях 750 кВ і 330 кВ, що змусило українські атомні електростанції знизити потужність генерації, повідомили у Міненерго.