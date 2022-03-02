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Російські війська накрили "Смерчем" Авдіївку

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Російські війська накрили "Смерчем" Авдіївку

Павло Кириленко/Facebook

На щастя, всі снаряди лягли поряд із містом, постраждалих немає.

Російські війська накрили "Смерчем" Авдіївку в Донецькій області.

Про це 2 березня повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

"Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Авдіївці, зокрема й авіаційних", - написав він.

Під обстрілом також і Торецьк. Снаряд влучив у подвір’я житлового будинку, але не розірвався.

Але навіть за таких умов підтримуємо життєзабезпечення міста. Сьогодні разом з ДТЕК відновили електропостачання до Орлівки, Ласточкиного і Желанного.

Без електрики залишаються Тоненьке, Сєверне, Водяне і Новоселівка Друга.

Тримаємо рубежі, нищимо ворога!

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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