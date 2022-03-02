На щастя, всі снаряди лягли поряд із містом, постраждалих немає.

Російські війська накрили "Смерчем" Авдіївку в Донецькій області.

Про це 2 березня повідомив голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко.

"Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Авдіївці, зокрема й авіаційних", - написав він.

Під обстрілом також і Торецьк. Снаряд влучив у подвір’я житлового будинку, але не розірвався.

Але навіть за таких умов підтримуємо життєзабезпечення міста. Сьогодні разом з ДТЕК відновили електропостачання до Орлівки, Ласточкиного і Желанного.

Без електрики залишаються Тоненьке, Сєверне, Водяне і Новоселівка Друга.

Тримаємо рубежі, нищимо ворога!