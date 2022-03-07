Російські війська привезли собі парадну форму для святкування перемог в Україні

Під Києвом виявили цілий склад їхньої форми.
До України російські війська, окрім техніки, привезли із собою парадну форму, щоб, очевидно, пройтись парадом захопленими містами, але українські війська і тероборона зірвали задум.
Про це розповіло Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
Командування оприлюднило фото форми. "Вони їхали до нас вбивати наших дітей, трощити наші домівки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком. Навіть везли з собою парадну форму з начепленими медалями. Але, щось пішло не так. Частина з них угноїла українську землю, а частина - у полоні просить про прощення", - значиться в повідомлення.
Окрім того, в Ірпені, де точаться бої, щоб не запустити до Києва окупантів, виявили гараж, де за даними свідків, повно парадної форми росіян, зокрема їхніх льотчиків. Авторка відео, яка показала охоплений полум'ям після обстрілу "склад", заявила, що цей гараж був арендований.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
- танків ‒ 285 од.,
- ББМ ‒ 985 од.,
- артилерійських систем – 109 од.,
- РСЗВ ‒ 50 од.,
- засоби ППО ‒ 21 од.,
- літаків – 44 од.,
- гелікоптерів – 48 од.,
- автомобільної техніки ‒ 447 од.,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.