Російські війська привезли собі парадну форму для святкування перемог в Україні

Під Києвом виявили цілий склад їхньої форми.

До України російські війська, окрім техніки, привезли із собою парадну форму, щоб, очевидно, пройтись парадом захопленими містами, але українські війська і тероборона зірвали задум.

Про це розповіло Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Також читайте Російські окупанти вже втратили третину свого складу: РНБО

Командування оприлюднило фото форми. "Вони їхали до нас вбивати наших дітей, трощити наші домівки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком. Навіть везли з собою парадну форму з начепленими медалями. Але, щось пішло не так. Частина з них угноїла українську землю, а частина - у полоні просить про прощення", - значиться в повідомлення.

Окрім того, в Ірпені, де точаться бої, щоб не запустити до Києва окупантів, виявили гараж, де за даними свідків, повно парадної форми росіян, зокрема їхніх льотчиків. Авторка відео, яка показала охоплений полум'ям після обстрілу "склад", заявила, що цей гараж був арендований.