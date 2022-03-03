Російські військові все частіше здаються в полон: Служба Безпеки України

Російські військові все частіше здаються в полон: Служба Безпеки України

Наступальний характер російських окупантів сповільнився.

Як повідомляють в СБУ, завдяки шаленому опору українців та ЗСУ наступальний характер російських військ поступово змінився. Останніми днями почали частішати випадки, коли прості солдати і офіцери РФ здавалися в полон, відмовлялися продовжувати наступ. При чому роблять це цілі організовані групи.

Так, неподалік Миколаєва ЗСУ знешкодили російський десант, який намагався висадитися в районі. Частина окупантів відразу здалася в полон. Розмовляючи зі своєю матір'ю, російський десантник розповів, де саме він воював. А також попросив, щоб матері виходили на протести в Росії з вимогами забрати війська РФ з території України.

Згодом, поблизу того ж Миколаєва ще шість російський танкістів добровольно здалися в полон.

Нагадаємо, що матері російських окупантів віднедавна можуть скористатися Об'єднаним центром, щоб забрати з полону своїх синів.