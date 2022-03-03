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Російські військові все частіше здаються в полон: Служба Безпеки України

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Російські військові все частіше здаються в полон: Служба Безпеки України

Російські окупанти почали частіше здаватися в полон

Наступальний характер російських окупантів сповільнився.

Як повідомляють в СБУ, завдяки шаленому опору українців та ЗСУ наступальний характер російських військ поступово змінився. Останніми днями почали частішати випадки, коли прості солдати і офіцери РФ здавалися в полон, відмовлялися продовжувати наступ. При чому роблять це цілі організовані групи.

Так, неподалік Миколаєва ЗСУ знешкодили російський десант, який намагався висадитися в районі. Частина окупантів відразу здалася в полон. Розмовляючи зі своєю матір'ю, російський десантник розповів, де саме він воював. А також попросив, щоб матері виходили на протести в Росії з вимогами забрати війська РФ з території України.

Згодом, поблизу того ж Миколаєва ще шість російський танкістів добровольно здалися в полон.

Нагадаємо, що матері російських окупантів віднедавна можуть скористатися Об'єднаним центром, щоб забрати з полону своїх синів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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