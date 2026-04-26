"Сексизм в армії залишився": пресофіцерка "Айдару" про виклики служби та хейт

Анастасія Муцей про сексизм у ЗСУ / © Instagram

Реклама

В українському війську періодично спливають проблеми, які потребують негайного розв’язання. Серед таких і досі сексизм. Пресофіцерка полку «Айдар» Анастасія Муцей розповіла більше про сексизм у війську.

У деяких випадках жінок у ЗСУ не вважають за рівних чоловікам. Вони змушені доводити, що можуть виконувати такі ж завдання, як чоловіки.

Сексизм у війську: пресофіцерка полку «Айдар» про випадки

Попри те, що українське військо постійно розвивається і поступово позбавляється стереотипів, деякі прояви сексизму ще побутують серед бійців та бійчинь. Анастасія Муцей поділилася, через що їй довелося пройти на посаді бойової медикині.

Реклама

Крім удосконалення своїх навичок, жінки у війську мають виборювати право займатися своєю роботою. На початку шляху в ЗСУ Анастасія приховувала свою жіночність — їй довелося перетворитися на солдата, що на рівні з іншими виконує завдання.

Наразі у ЗСУ служить близько 100 тисяч жінок, і кожна п’ята з них обіймає офіцерську посаду, каже Анастасія.

«Звичайно, нам є куди рости. В нас ще багато роботи попереду, бо сексизм в армії все ж таки залишився. Це важко», — поділилася жінка.

Анастасія переконана, що жінки мають викорінювати сексизм у війську.

Реклама

Пресофіцерка поділилася, що жінка, яка вирішила долучитися до війська, точно знайде там собі місце. А тому не варто применшувати свою значимість у складі ЗСУ.

«У нас настільки виросла армія, що для кожного там знайдеться за фахом посада. Я була на форумі ветеранської політики, там була жінка, яка служить з 2018 року на посаді бойового медика. Зараз вона на службу запросила свою доньку, яка прийшла до неї в частину діловодом. Вони вдвох суперефективні та корисні на своєму місці», — ділиться пресофіцерка.

Тому як на бойових, так і на тилових посадах є завдання, з якими можуть впоратися жінки.

У певний період Анастасія стикнулася з хвилею хейту. Їй на деякий час довелося повернутися до цивільного життя, адже вона завагітніла та народила сина. Вже за три місяці жінка вирішила повернутися до війська, однак її огорнули хвилею хейту. Жінці закидали, що вона не має материнського інстинкту, і сильно критикували. Сама ж вона в декреті відчувала провину перед побратимами.

Реклама

Що таке сексизм

Сексизм — це упереджене ставлення, дискримінація або стереотипи щодо людей через їхню стать. Це «оцінювання» людини не за здібностями, а за статтю. Наприклад, сексистськими є такі поширені фрази:

«Ти — жінка, твоє місце на кухні»

«Чоловіки не плачуть»

«Гарним трактористом може бути лише чоловік»

«Жінки — це слабка стать»

Сексизм буває відкритим — коли жарти чи висловлювання просуваються навмисно, з приниженням. А також він буває прихованим — до нього входять підтримування стереотипів, неусвідомлені жарти тощо.

Висловлювання про роль жінок у ЗСУ нерідко бувають саме сексистськими. До прикладу, капелан Сергеєв грубо висловлювався про жінок у війську.

Також подібні випадки траплялися і в Укрзалізниці.