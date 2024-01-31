Шольц застерігає: цікава заява канцлера Німеччини про підтримку України

Європа має збільшити свою підтримку України та водночас переконати американських політиків розблокувати свою, адже лише європейської допомоги Україні не вистачить.

Про це канцлер ФРН Олаф Шольц сказав під час виступу в Бундестазі.

Підтримка не повинна залежати лише від Німеччини

“Для мене дуже важливо, щоб ми отримали більш широку європейську підтримку. Вона не повинна залежати винятково від Німеччини… Навіть якщо ми робитимемо все, що можливо, цього недостатньо для України, і ми хочемо, щоб більше держав активно долучилися, зокрема з постачанням озброєнь, з тим, що вони можуть профінансувати”, – підкреслив голова уряду.

Він зазначив, що питання обговорюватиметься цими днями в ЄС, але процес на цьому не завершиться. У будь-якому разі Німеччина, запевнив Шольц, робитиме великий внесок цьогоріч і буде робити все можливе для того, щоб спільний внесок усієї Європи був настільки значним, щоб Україна могла на нього покладатися. А Путін не міг розраховувати на те, що підтримка України партнерами колись завершиться.

“Він не повинен так думати”, – заявив політик. Шольц додав, що Путін, очевидно, сподівається на вибори в США, на те, що Європа втомиться. Ситуація непроста, з огляду на затягування рішення про виділення Україні понад 60 млрд доларів у Сполучених Штатах, визнав канцлер, але висловив оптимізм, що президенту Джо Байдену все ж вдасться забезпечити допомогу Україні цього року.

“А ми всі будемо робити свій внесок, щоб допомогти переконати (колег у США – Ред.), що для нас, друзів свободи та демократії, це спільне завдання – не залишити Україну на самоті”, – заявив Шольц.

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Необхідна єдність

Він зауважив, що у разі, якби допомога не була розблокована, Німеччина опинилася б у ролі найбільшого постачальника зброї Україні у всьому світі.

“Ми на міжнародному рівні повинні зробити все, щоб до цього не дійшло. Ми були б самовпевненими, якби думали, що зможемо впоратися самотужки. Це не так. Ми потребуємо єдності та солідарності”, – наголосив Шольц.

Політик нагадав, що Німеччина вже є другим після США партнером України з точки зору обсягів військової допомоги, а передбачені в бюджеті на 2024 рік кошти становлять більше половини того, що буде виділено цьогоріч для України з боку інших країн ЄС. Він підкреслив необхідність підтримки України в її боротьбі за свободу та щоб ця підтримка не припинялася.

“Це наш обов’язок для свободи та безпеки в Європі”, – підкреслив канцлер.

Очільник уряду ФРН також згадав інше питання, яке наразі стоїть на порядку денному ЄС – питання європейської фінансової допомоги, а саме “виділення 12 млрд євро Україні на рік на найближчі роки”.

Нагадаємо, Німеччина 2024 року витратить понад 7 млрд євро (7,6 млрд дол.) на допомогу Україні. Європейські союзники повинні посилити свою підтримку Києва.

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