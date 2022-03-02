Сьомий день війни Росії проти України: Генштаб відзвітував про ситуацію в країні

Сьомий день війни Росії проти України: Генштаб відзвітував про ситуацію в країні

Підрозділи ЗСУ звільнили Макарів Київської області та закріпились у місті.

З початку російського вторгнення ворог випустив по території України більше 180 ракет. За добу 2 березня до 30 бойових літаків порушили повітряний простір України, здебільшого з боку Білорусі, та здійснили бомбардування цивільних.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Водночас на Волині підрозділи ЗСУ створили надійну систему оборони. Ведеться постійне спостереження за характером дій противника, який проводить демонстраційні дії вздовж кордону України.

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На приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції, успішно стримуючи переважальні сили противника. Українські підрозділи знешкодили десант, що намагався висадитись у районі Миколаєва.

Груп російських солдатів та офіцерів продовжують здаватися в полон, а також відмовлятися продовжувати наступ.

Повітряні Сили ЗСУ відбивають напади з повітря. З початку російського вторгнення по території України ворог випустив понад 180 ракет. Крім військових об’єктів, значних втрат зазнала цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів.

Російські окупаційні війська, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, вдаються до мародерства та вбивств місцевого населення, зокрема і дітей. Моральний дух окупаційного війська вкрай низький.

За поточну добу до 30 бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Білорусі, та здійснили бомбардування цивільного населення.

Підрозділи ЗСУ звільнили Макарів Київської області та закріпились у місті.

Визначені сили та засоби здійснюють оборону Києва, продовжують вести систематичні бойові дії та утримувати визначені райони.

Ворог деморалізований та продовжує зазнавати втрат в особовому складі та військовій техніці.