Сьомий день війни Росії проти України: Генштаб відзвітував про ситуацію в країні

Підрозділи ЗСУ звільнили Макарів Київської області та закріпились у місті.
З початку російського вторгнення ворог випустив по території України більше 180 ракет. За добу 2 березня до 30 бойових літаків порушили повітряний простір України, здебільшого з боку Білорусі, та здійснили бомбардування цивільних.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Водночас на Волині підрозділи ЗСУ створили надійну систему оборони. Ведеться постійне спостереження за характером дій противника, який проводить демонстраційні дії вздовж кордону України.
На приморському напрямку українські захисники продовжують ведення оборонної операції, успішно стримуючи переважальні сили противника. Українські підрозділи знешкодили десант, що намагався висадитись у районі Миколаєва.
Груп російських солдатів та офіцерів продовжують здаватися в полон, а також відмовлятися продовжувати наступ.
Повітряні Сили ЗСУ відбивають напади з повітря. З початку російського вторгнення по території України ворог випустив понад 180 ракет. Крім військових об’єктів, значних втрат зазнала цивільна інфраструктура та житлові квартали населених пунктів.
Російські окупаційні війська, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, вдаються до мародерства та вбивств місцевого населення, зокрема і дітей. Моральний дух окупаційного війська вкрай низький.
За поточну добу до 30 бойових літаків порушили повітряний простір України, переважно з боку Білорусі, та здійснили бомбардування цивільного населення.
Підрозділи ЗСУ звільнили Макарів Київської області та закріпились у місті.
Визначені сили та засоби здійснюють оборону Києва, продовжують вести систематичні бойові дії та утримувати визначені райони.
Ворог деморалізований та продовжує зазнавати втрат в особовому складі та військовій техніці.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
- Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
- гелікоптерів – 29 од;
- танків ‒ 198;
- ББМ ‒ 846;
- артилерійських систем – 77;
- засоби ППО - 7;
- РСЗВ - 24;
- цистерн з ПММ - 60;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
- катери – 2 одиниці;
- автомобільної техніки - 305.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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