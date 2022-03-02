Верещук назвала країни, які не підставляють своє плече Україні

Верещук назвала країни, які не підставляють своє плече Україні

За її словами, сьогоднішнє голосування в ООН є показовим.

Україна нині має безпрецендентну підтримку міжнародних партнерів, але є декілька держав, які не підставляють свого плеча.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі 1+1.

"Легше сказати, хто не підставляє плече. Ви бачили сьогодні голосування в ООН, резолюція, де всі країни, окрім Росії, Білорусі, Сирії, КНДР, Еритреї, не підтримали. Тому тут, як то кажуть, результат на табло", - так відповіла Верещук на запитання, хто з країн підставляє своє плече Україні.

Нагадаємо, Генасамблея ООН 2 березня проголосувала за резолюцію, яка вимагає від РФ припинити напад на Україну та вивести війська. "За" проголосувала 141 держава, проти 5, утрималися 35.