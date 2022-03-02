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Верещук назвала країни, які не підставляють своє плече Україні

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Верещук назвала країни, які не підставляють своє плече Україні

За її словами, сьогоднішнє голосування в ООН є показовим.

Україна нині має безпрецендентну підтримку міжнародних партнерів, але є декілька держав, які не підставляють свого плеча.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі 1+1. 

"Легше сказати, хто не підставляє плече. Ви бачили сьогодні голосування в ООН, резолюція, де всі країни, окрім Росії, Білорусі, Сирії, КНДР, Еритреї, не підтримали. Тому тут, як то кажуть, результат на табло", - так відповіла Верещук на запитання, хто з країн підставляє своє плече Україні.

Нагадаємо, Генасамблея ООН 2 березня проголосувала за резолюцію, яка вимагає від РФ припинити напад на Україну та вивести війська. "За" проголосувала 141 держава, проти 5, утрималися 35.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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