У Повітряних силах розповіли про нову тактику повітряного терору РФ

Юрій Ігнат / © ТСН

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Російська армія значно збільшила кількість ударних дронів та дронів-імітаторів, які застосовує для атак по Україні, намагаючись виснажити систему протиповітряної оборони.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, передає Укрінформ.

«Достатньо взяти ту статистику, яку маємо за травень-червень, коли Росія поступово збільшує кількість засобів повітряного нападу, атакує з різних напрямків, різними типами дронів, ракет — ідуть крилаті, балістичні, аеробалістичні… Бачимо, що нарощують вони (атаки) саме кількісно; там немає особливого збільшення ракет, а от саме ударних БпЛА і — основне — імітаторів стає більше», — сказав Ігнат.

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За його словами, під час останньої атаки російська армія запустила понад 300 ударних дронів, а решта — були дрони-імітатори.

Коментуючи, чи можна під час атаки одразу визначити, де саме бойовий БпЛА, а де імітатор, речник Повітряних сил пояснив:

«Залітають у складі груп, можуть летіти доволі кучно один до одного, тому радіолокаційно може бути видно, що це один Shahed, а насправді там може бути чотири, або ж імітатор один, а можуть бути чотири-п’ять. Потім вони вже можуть розділятися і летіти у різних напрямках, з різного боку атакувати ту чи іншу ціль».

Він також додав, що візуальна, акустична та радіолокаційна ідентифікація допомагає визначити тип об’єкта, після чого приймається рішення про його знищення.

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«Є особливості параметрів польоту, якщо ми говоримо про радіолокаційне виявлення — маркер на моніторі. При наближенні до цілі об’єкта, до пунктів спостереження, де візуально та акустично теж іде ідентифікація тієї чи іншої цілі, і вже приймається рішення, коли знаємо, що це Shahed чи дрон-імітатор, на визначення засобу щодо їхнього знищення», — пояснив Ігнат.

За його словами, Повітряні сили задіюють широкий спектр засобів для знищення повітряних цілей:

«Розуміємо, що авіація винищувальна працює, при таких атаках, безумовно, будуть працювати всі, зокрема гелікоптери армійської авіації, ППО Сухопутних військ, зенітно-ракетні війська, РЕБ, мобільно-вогневі групи — сьогодні найбільше збили саме вони. І також БпЛА-перехоплювачі залучаються дуже активно. Сьогодні десятки цілей на їхньому рахунку, цей напрямок теж розвивається».

Нагадаємо, у ніч на 9 липня російська армія здійснила одну з наймасштабніших повітряних атак по території України, випустивши понад 740 цілей. Основним напрямком удару стала Волинська область — зокрема, Луцьк. На цей регіон Росія спрямувала приблизно 50 дронів-камікадзе та п’ять ракет. Унаслідок атаки там спалахнули пожежі. Також постраждала Житомирська область: в результаті обстрілів виникли займання, були пошкоджені столярний цех та житлові багатоповерхівки.

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