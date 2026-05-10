«Жодної мотивації, лише страх»: у ЗСУ розповіли, як солдатів ворога змушують йти у «мʼясні штурми»

Російські військові / © Associated Press

Російські військові продовжують брати участь у бойових діях не через моральний дух чи підтримку ідеології, а через страх покарання з боку командування.

Про це в етері Еспресо заявив начальник управління комунікацій Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, за останній рік він фактично перестав говорити про моральний стан російської армії, оскільки справжнього бойового духу там немає.

«Якщо відверто, за останній рік я намагаюсь не говорити щодо російської армії про моральний дух, його немає», — сказав Трегубов.

Він пояснив, що російських військових утримують на фронті насамперед жорсткими методами дисципліни.

«Вони працюють зараз не на мотивації, а на дисципліні, яка впроваджується методом батога. Це не моральний дух, не те, що люди готові йти „за родіну, за Путіна“», — наголосив він.

Трегубов також заявив, що ворожі солдати бояться власного командування більше, ніж небезпеки на полі бою.

«За людьми стоять інші люди, які говорять про те, що якщо позиція не буде взята, то їх просто „обнулять“», — розповів представник Угруповання об’єднаних сил.

За його словами, саме страх став основним інструментом утримання російських військових на передовій.

«Це інший бік мотивації, ми не говоримо про моральний дух. Тобто, окупанти хочуть жити, а вони роблять так, щоб росіяни боялись їхнього командування більше, ніж українських дронів», — підсумував Трегубов.

