"Людина з надзвичайно чуйним серцем": як на "Хрещатику" дитину навчили не боятися потягів

У Києві дитину навчили не боятися потягів

На станції метро «Хрещатик» у Києві сталася неймовірна історія, яка розчулила тисячі користувачів соціальних мереж. Ескалатором на станцію спускалася родина з маленьким сином. Хлопчик дуже плакав, бо боїться поїздів метрополітену. І чим ближче ставало до платформи, тим більше він нервував.

«Гліб злякався потягів і з того часу — туди ні ногою»

Про цю історію розповіла мама хлопчика Анна:

«Гліб у 2,5 роки злякався потягів і з того часу до метро ні ногою. Нам часто доводиться їздити з правого на лівий берег, і завжди трьома різними транспортами. Сьогодні через негоду не змогли викликати таксі. І ледве вмовили сина спуститись до метро», — написала жінка.

На допомогу матері відгукнулася працівниця метрополітену, якій вдалося швидко заспокоїти хлопчика.

«На пероні син зрозумів, що нікуди не поїде — страшно, хотів повернутись. Ця неймовірна жінка запропонувала сісти до неї до кабінки, дозволила натиснути кнопки з оголошеннями. Потім пригостила цукеркою. В метро працює людина з надзвичайно чуйним серцем!», — написала мама хлопчика.

31 рік у метрополітені: знайомство з пані Валентиною

Працівницю метро, яка своїми діями зробила так, що страх перед підземкою у малюка відступив, звати Валентина Єришева. Вона працює у Київському метрополітені 31 рік. Раніше трудилася у комерційній службі, а зараз у службі руху — черговою по ескалаторах. Кабінка на пероні поруч з ескалатором — це її робоче місце.

Про той випадок пам’ятають усі працівники станції, бо хлопчик почав дуже голосно плакати ще у верхньому вестибюлі, коли тільки розпочав спуск.

«Наші чергові чули дитячий плач, тому подзвонили черговій і попередили пані Валентину, що на ескалаторі є пасажири з дитиною, яка дуже сильно плаче, аби вона по можливості проконтролювала ситуацію», — розповідають ТСН.ua працівники.

Колеги кажуть, що пані Валентина — дуже чуйна і добра жінка. Окрім того, що може добре слово сказати пасажирам, за потреби вона і колегу обійме чи втішить словами.

Як зупинити істерику за дві хвилини

«Коли батьки з хлопчиком спустились з ескалатора, вона сказала малюку: «Добрий день! А ходи сюди, подивись, скільки у мене тут спеціальних кнопок на пульті». Жінка запропонувала хлопчику не лише подивитися, а й натиснути кнопку з голосовими оголошеннями. Все це зайняло 1-2 хвилини. Дитина натиснула кнопку з оголошенням. Його істерика вмить припинилася, хлопчик зацікавлено розглядав пульт. Власне, далі родина вже без плачу зайшла у потяг і поїхала по своїх справах», — розповідають у метрополітені.

Пані Валентина просто підтримала батьків та заспокоїла дитину у складний момент. Простими діями жінка продемонструвала, що в метро не страшно, бо тут є люди, готові допомогти та пригостити цукеркою.

Секретні «льодяники» та сигнали від машиністів

Як з'ясувалося, такі випадки — не рідкість для «Хрещатика».

«Тут працює дуже чуйна чергова по станції, у якої завжди у кишені є цукерки. Зазвичай це льодяники. Невідомо, як чергова визначає настрій пасажирів, але вона може підійти до людини, яка стовідсотково потребує допомоги, і запропонувати солодкого гостинця для підняття настрою», — розповідають у підземці.

У метрополітені погоджуються, що є діти, які бояться шуму поїздів через різні причини. Працівники завжди намагаються їх втішити. Машиністи також долучаються: махають дітям руками, можуть посигналити або «поморгати» фарами.

«У нас є відомий машиніст Дмитро Рода, який веде власний блог про метро. У нього багато фанатів серед підлітків. Інколи батьки звертаються до Дмитра, і він записує їм персональні привітання до дня народження. Для дитини це неймовірний подарунок. Власне так формуємо майбутніх метрофанатів, які з часом можуть стати частиною нашого колективу», — кажуть у підземці.

Вдячність за важку працю

Там додають: добрі справи зазвичай повертаються добром. Працівниці станції «Хрещатик» щоденно виконують важку роботу — цієї зими їм доводиться постійно прибирати сніг і лід довкола станції.

«Тут з’явився чоловік, якого ми називаємо метрофан. Він не користується метрополітеном, бо має власне авто, але чоловік постійно дарує нашим працівницям квіти. Просто так, як знак уваги. Це можуть бути маленькі або великі букети. Але робить він це постійно. І цим дуже піднімає нашим дівчатам настрій», — зазначають у підземці.