Відомий футболіст пожартував про бомбу в літаку і спричинив колапс в аеропорту

Аргентинський футболіст Еміліано Ендріцці, який грає за «Хімнасія і Есгріма», був знятий з літака через невдалий вигук про бомбу. Дії чоловіка заблокували роботу аеропорту та спричинили затримку понад тисячі пасажирів.

Про інцидент пише Тudn.

Невдалий жарт опинився арештом футболіста

Футболіста Еміліано Ендріцці вивели з літака у кайданках за те, що він крикнув, що везе бомбу в одязі. У соціальних мережах поширюється відео, як працівники служби безпеки виводять відомого футболіста у кайданках з літака на очах в інших пасажирів.

Випадок трапився в одному з аеропортів Аргентини за кілька хвилин до вильоту літака, коли команда летіла з Сан-Сальвадора-де-Жухуй до Буенос-Айреса. Футболісти мали зіграти матч проти «Агропекаріо».

Коли літак готувався до зльоту, Еміліано Ендріцці вирішив покепкувати зі своїх одноклубників та викрикнув, що везе з собою бомбу.

Екіпаж літака відреагував миттєво: розпочалася негайна евакуація пасажирів із літака, у салон піднялася поліція та вивела футболіста. Борт оточили сапери та поліція, які протягом кількох годин перевіряли літак та багаж.

Жодної бомби не знайшли.

Від «жарту» постраждали близько 1200 людей, які годинами чекали в аеропорту та його терміналах.

Через загрозу теракту було зупинено десятки рейсів. Авіакомпанії готують позови проти футболіста за простій літаків та додаткові витрати на безпеку.

На Енріцці тепер чекають величезні штрафи, судові позови від аеропорту та перевізників, а також кримінальна відповідальність.

Керівництво футбольної команди «Хімнасія і Есгріма» заявило, що поведінка гравця була неприпустимою. Найімовірніше, на нього чекає штраф чи розірвання контракту.

«Клуб висловлює повну готовність співпрацювати з владою для негайного з’ясування фактів та очікує на рішення, які будуть ухвалені, щоб оцінити, у цьому випадку, відповідні внутрішні заходи».

Наразі футболіста тримають під вартою.

Хто такий Еміліано Ендріцці

Хесус Давід Еміліано Ендріцці — аргентинський професійний футболіст, лівий захисник у клубі Хімнасія і Есгріма.

Більшу частину своєї кар’єри грав за «Інстітуто» з Кордови. 2023 року Еміліано Ендріцці приєднався до клубу «Гімназія де Жужуй», де грає і зараз.

Серед прихильників Ендріцці має прізвисько El Chavo — через схожість із головним героєм популярного латиноамериканського серіалу «El Chavo del Ocho».

Нині футболісту 32 роки.