Катерина Павленко розкрила, де зараз чоловічий склад Go_A і чи дійсно гурт розпався

Гурт Go_A / © instagram.com/go_a_band

Українська співачка Катерина Павленко розкрила, де зараз чоловіча частину Go_A і чи дійсно гурт розпався.

Виконавиця активно розвиває сольну кар'єру під брендом Monokate. Проте в прихильників Go_A виникає запитання, а що ж буде з колективом. Артистка в інтерв'ю Аліні Доротюк говорить, що діяльність гурту наразі неможлива. Хоч на музику Go_A є попит, проте музиканти не можуть виступати. Катерина Павленко пояснює це тим, що вона втомилась виходити на сцену з одним і тим самим матеріалом. Тож, співачка запропонувала взяти паузу, аби створити нову концертну програму. Проте над матеріалом у силу певних обставин гурт працювати не може.

"Зараз так складаються обставини, що діяльність гурту просто неможлива. До нас досі звертаються з приводу виступів, запит на наш гурт є. Зараз просто неможливо. Діяльність гурту – це, в першу чергу, написання музики, готування якогось нового матеріалу. Я поверталась до Києва, у мене було два тижні, я намагалась доробити на студії демки, але гурт має працювати, видавати матеріал. Мені самій було незручно виходити на сцену з однаковим матеріалом. Мені стало складно в якийсь момент – виходити і співати один матеріал. Я запропонувала взяти паузу і зробити новий матеріал, і взагалі відпочити. Я дуже сильно вигоріла", - говорить артистка.

Аліна Доротюк уточнила, чи це через те, що чоловічий склад гурту наразі перебуває за кордоном. Проте Катерина Павленко уникнула прямої відповіді на це запитання. Артистка лиш зазначила, що її колеги перебувають в різних місцях.

"Хто де. Хлопці перебувають в різних місцях", - пояснила артистка.

