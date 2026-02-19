- Дата публікації
MELOVIN на тлі чуток про зраду екснареченого з одруженим коханцем зробив емоційну заяву
Співак зізнався, яке ставлення зберіг до ексобранця насправді.
Український артист MELOVIN прокоментував гучні чутки довкола свого колишнього нареченого.
Так, після новини про розрив із військовослужбовцем Петром у Мережі почали ширитися плітки про нібито зради чоловіка з одруженим коханцем. Однак співак різко поставив крапку в цих обговореннях. У своєму Telegram-каналі виконавець емоційно звернувся до підписників і захистив екскоханого. Він зауважив, що жодних претензій до Петра не має і дав знати, що поважає його як людину.
«Ох. Що тільки не придумають, щоб хайпувати. Петро — чудовий хлопець. Нічого з того, що намагаються на нього вилити, не є правдою. Він — людина честі і герой, який рятує життя. Це весь мій коментар», — написав співак.
Нагадаємо, 14 лютого цього року MELOVIN несподівано повідомив про розрив із коханим, з яким ще два місяці тому заручився. Співак утримався від пояснень, чому вони вирішили розійтися. Водночас Петро публічно натякнув, що в цих стосунках часто поступався собою та тривалий час жив із внутрішнім відчуттям провини.
Після новини про розставання артист поїхав у запланований тур, однак перший концерт у Рівному не відбувся. Виступ скасували через появу групи невідомих людей у масках із плакатами. Згодом артист оголосив про повне скасування запланованих шоу у лютому.