MELOVIN на тлі чуток про зраду екснареченого з одруженим коханцем зробив емоційну заяву

MELOVIN і його колишній наречений Петро

Український артист MELOVIN прокоментував гучні чутки довкола свого колишнього нареченого.

Так, після новини про розрив із військовослужбовцем Петром у Мережі почали ширитися плітки про нібито зради чоловіка з одруженим коханцем. Однак співак різко поставив крапку в цих обговореннях. У своєму Telegram-каналі виконавець емоційно звернувся до підписників і захистив екскоханого. Він зауважив, що жодних претензій до Петра не має і дав знати, що поважає його як людину.

«Ох. Що тільки не придумають, щоб хайпувати. Петро — чудовий хлопець. Нічого з того, що намагаються на нього вилити, не є правдою. Він — людина честі і герой, який рятує життя. Це весь мій коментар», — написав співак.

Екснаречений MELOVIN / © instagram.com/zlotia_p

Нагадаємо, 14 лютого цього року MELOVIN несподівано повідомив про розрив із коханим, з яким ще два місяці тому заручився. Співак утримався від пояснень, чому вони вирішили розійтися. Водночас Петро публічно натякнув, що в цих стосунках часто поступався собою та тривалий час жив із внутрішнім відчуттям провини.

Після новини про розставання артист поїхав у запланований тур, однак перший концерт у Рівному не відбувся. Виступ скасували через появу групи невідомих людей у масках із плакатами. Згодом артист оголосив про повне скасування запланованих шоу у лютому.