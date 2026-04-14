- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 567
- Час на прочитання
- 2 хв
Обранець Денисенко висловився про їхній спільний бізнес і які труднощі вони долають
Актори від осені минулого року розвивають власний ювелірний бренд.
Відома українська акторка Наталка Денисенко та її обранець Юрій Савранський переживають непрості час для їхнього бізнесу.
Про труднощі розповів коханий акторки. Як відомо, разом пара є співвласниками бізнесу ювелірних прикрас. Бренд вони запустили ще восени минулого року. Водночас тоді ж принагідно зірки розсекретили свій роман і більше не приховують почуттів на публіці.
За словами Савранського, спочатку справи йшли вгору, адже багато охочих купували їхні вироби як подарунок на свята. Та з часом вони почали помічати зменшення кількості продажів і, як пояснює Савранський, причина цьому — сезонність і економіка.
Попри такі виклики, пара не планує зупинятися. Вони продовжують інвестувати у розвиток бренду та зважати на запити покупців, наголошуючи, що будь-якому українському бізнесу зараз доводиться працювати в особливо складних умовах.
«Перед Новим роком, 8 березня це було дуже актуально, все було добре. Зараз трішки менше. В будь-якому випадку, українському бізнесу складно. І з кожним днем ми стикаємося з подорожчанням всього, з підняттям податків, умов і так далі. Коли ми починали, долар був по тридцять гривень. Зараз курс інший, і ми купуємо срібло по три долари за грам. Це суттєво, але ми ціни не підіймали. Хоча думали про це. Якщо порівнювати нас з іншими українськими брендами, в нас ще доволі лояльні і обґрунтовані ціни», — розповів Савранський в інтерв’ю blik.ua.
