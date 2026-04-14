Обранець Денисенко висловився про їхній спільний бізнес і які труднощі вони долають

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/savransky_yuriy

Відома українська акторка Наталка Денисенко та її обранець Юрій Савранський переживають непрості час для їхнього бізнесу.

Про труднощі розповів коханий акторки. Як відомо, разом пара є співвласниками бізнесу ювелірних прикрас. Бренд вони запустили ще восени минулого року. Водночас тоді ж принагідно зірки розсекретили свій роман і більше не приховують почуттів на публіці.

За словами Савранського, спочатку справи йшли вгору, адже багато охочих купували їхні вироби як подарунок на свята. Та з часом вони почали помічати зменшення кількості продажів і, як пояснює Савранський, причина цьому — сезонність і економіка.

Наталка Денисенко та Юрій Савранський / © instagram.com/natalka_denisenko

Попри такі виклики, пара не планує зупинятися. Вони продовжують інвестувати у розвиток бренду та зважати на запити покупців, наголошуючи, що будь-якому українському бізнесу зараз доводиться працювати в особливо складних умовах.

«Перед Новим роком, 8 березня це було дуже актуально, все було добре. Зараз трішки менше. В будь-якому випадку, українському бізнесу складно. І з кожним днем ми стикаємося з подорожчанням всього, з підняттям податків, умов і так далі. Коли ми починали, долар був по тридцять гривень. Зараз курс інший, і ми купуємо срібло по три долари за грам. Це суттєво, але ми ціни не підіймали. Хоча думали про це. Якщо порівнювати нас з іншими українськими брендами, в нас ще доволі лояльні і обґрунтовані ціни», — розповів Савранський в інтерв’ю blik.ua.

