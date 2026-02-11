Олена Мозгова жорстко розкритикувала Руслану за слова про Laud на нацвідборі на "Євробачення-2026"

Олена Мозгова та Руслана

Українська продюсерка Олена Мозгова жорстко відповіла співачці Руслані за її коментарі про виступ фіналіста нацвідбору на "Євробачення-2026" Laud.

Національний відбір відгримів 7 лютого. Проте скандали довкола конкурсу не вщухають й досі. Зокрема, продюсерка Олена Мозгова не оцінила висловлювання Руслани про виступ фіналіста Laud.

Артист брав участь у нацвідборі з піснею Lightkeeper. Суддя Руслана оцінила його голос, проте порадила йому не приносити на конкурс "фірму", мовляв, краще віддавати перевагу "гуцульському".

"Мені дуже сподобався голос Laud. Laud, тільки не треба фірму сюди приносити. Краще візьми гуцульські кугикання. Джа тебе навчить", — видала Руслана.

Проте Олена Мозгова категорично з нею не згодна. Продюсерка наголосила, що "Євробачення" — це й є конкурс "фірми". Також знаменитість саркастично додала, що "краще все життя стрибати й кричати "гей". Олена Мозгова підтримала Laud та побажала йому в майбутньому отримати "Греммі".

"Трапилась мені на очі порада Руслани Laud про "не треба тут цієї фірми". І дійсно, навіщо нам "фірма" на "Євробаченні"? Та й взагалі в Україні! Давайте будем все життя стрибати і кричати гей, гей, гей… Laud, ти крутий фірмач і слава Богу, що це так! Вперед за "Греммі", — обурилась Олена Мозгова.

Нагадаємо, на нацвідборі на "Євробачення-2026" також був скандал, пов'язаний зі співачкою Jerry Heil. Артистка обурилась, що її номер не показали повністю в ефірі. У "Суспільному" вже пояснили, чому так сталось.