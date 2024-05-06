Віталій Кличко розсекретив, де навчаються його діти та чи спілкується він з ексдружиною

Політик поділився, чи бачиться зі своїми дітьми та про що шкодує.

Мер Києва Віталій Кличко розповів про навчання дітей та стосунки з ексдружиною Наталією Єгоровою.

Так, знаменитість зізнався, що сини Максим-Олександр та Єгор-Даніель і донька Єлизавета-Вікторія проживають за кордоном і навчаються у різних країнах. Віталій зазначив, що хоч і не бачиться з ними, проте з усіма спілкується по відеозв'язку. До слова, зі своєю колишньою дружиною Наталією мер Києва також підтримує зв'язок.

"Востаннє спілкувалися з ексдружиною декілька днів тому по телефону. Дітей бачив востаннє до війни. Вони народилися і все життя живуть за кордоном. Зараз навчаються в різних країнах. Молодший – у США, старший – у Лондоні, донька – в Нідерландах. Тому дуже важко їх зібрати. Ми бачимося по відеозв'язку, але жодна програма не може замінити відчуття, коли обіймаєш дитину", - поділився Віталій в програмі "Люкс ФМ".

Наталія Єгорова з дітьми від Віталія Кличка святкувала разом Різдво 2024 / Фото: instagram.com/natalia_yegorova

Як зізнається політик, він щиро шкодує, що під час стрімкого розвитку кар'єри не мав змоги проводити багато часу з дітьми, як і зараз через війну. І додав, що всі його обов'язки здебільшого брала на себе ексдружина.

"Я намагаюся бути хорошим батьком, але відверто, з дітьми я провів не так багато часу, як хотілося б. Спочатку спортивна кар'єра, збори, змагання, політика, яка забирає весь час… Зараз війна. Тому, на жаль, дітям я приділяю не так багато уваги, але їхня мама взяла на себе всі обов'язки, які мав би виконувати батько", - пояснив Кличко.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко розповіла, чим займається її 25-річна донька Уляна та де проживає.

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