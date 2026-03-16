Вусатий Леонардо Ді Капріо знову став головним жартом: що саме розсмішило зірок на "Оскарі-2026"

Леонардо Ді Капріо / © Associated Press

Реклама

На церемонії «Оскару-2026» цього року просто під час прямого ефіру з’явився новий мем із голлівудським актором Леонардо Ді Капріо — і сталося це завдяки ведучому вечора — гумористу Конану О’Браєну.

Під час вітального монологу комік пожартував, що актор давно має статус «короля мемів» у Мережі. Після цього він запропонував створити ще один просто під час церемонії. Камера одразу перевелася на Леонардо Ді Капріо, який сидів у залі разом зі своєю дівчиною Вітторією Черетті, а ведучий сказав: «Давайте просто зараз зробимо новий мем із Лео». У цей момент на екрані з’явився напис: «Коли ти на це не погоджувався».

Леонардо Ді Капріо на «Оскарі-2026» / © Getty Images

Кадр із реакцією актора миттєво підхопили користувачі соцмереж, і новий жарт швидко почав ширитися інтернетом.

Реклама

До слова, Леонардо Ді Капріо уже давно є героєм популярних мемів. Серед найвідоміших — кадр зі сміхом із фільму «Джанґо вільний», сцена, де його герой показує на телевізор у стрічці «Одного разу в Голлівуді», а також знаменитий тост із келихом шампанського з фільму «Великий Ґетсбі».

