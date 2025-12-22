Зірковий учитель України Руслан Циганков таємно одружився: що відомо про його дружину та весілля

Руслан Циганков (Руслан Ігорович)

Один із найвідоміших педагогів України та зірка TikTok Руслан Циганков заявив, що віднедавна він офіційно одружений.

Про зміну сімейного статусу стало відомо під час прем’єри мюзиклу «Жив пес Сірко». В коментарі для проєкту «Ранок у великому місті» Руслан поділився, що обійшлося без пишних святкувань, а лише візитом до РАЦСу. Подія відбулася зовсім нещодавно — цього місяця, у грудні.

«Не на часі весілля. Розписалися — і все», — коротко прокоментував Руслан.

Дружина Руслана Циганкова

Як з’ясувалося, стосунки пари розпочалися лише цього року. Майбутнє подружжя познайомилися не в школі, а під час спільної рекламної співпраці. Робоче спілкування поступово переросло у роман, а згодом — у рішення створити сім’ю. За словами Циганкова, пропозицію руки й серця він зробив без зайвого пафосу, але цілком усвідомлено.

«Просто зрозумів, що хочу бути поряд саме з цією людиною. Тихо, спокійно освідчився», — поділився вчитель.

Цікаво, що колеги та учні Руслана Ігоровича поки не знають про його одруження — новиною він у шкільному колективі ще не ділився. Водночас у соцмережах його дружини вже з’явилися зміни: дівчина оновила прізвище в Instagram на чоловіка.

До слова, ще восени цього року Циганков публічно вітав кохану з особливим днем, але тоді не розкривав деталей їхніх стосунків.