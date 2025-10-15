ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
421
Час на прочитання
1 хв

Зірковий вчитель Руслан Ігорович розсекретив свою дівчину: який вигляд має його кохана

До цього зірка Мережі не афішував подробиці особистого життя.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Вчитель Руслан Ігорович

Вчитель Руслан Ігорович / © instagram.com/ruslan.tsyhankov

Зірковий вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков, він же Руслан Ігорович, розсекретив свою дівчину.

Зірка Мережі не з тих, хто залюбки ділиться подробицями особистого життя. Та, виявляється, він не самотній. Циганков перебуває в стосунках. Його обраницею стала Катерина Галака. У соцмережах дівчини вказано, що вона є рекламною агенткою.

У своєму Instagram Руслан Циганков говорить, що йому неабияк пощастило з обраницею. Він вдячний коханій за турботу та підтримку. Вчитель зазначив, що завдяки Катерині знає, що таке справжнє кохання.

"Великим чоловік може стати тільки поруч із великою жінкою. І мені пощастило. Поруч зі мною саме та людина. Я навіть іноді не помічаю, як сильно ти про мене дбаєш та як підтримуєш мене. Допомагаєш в усьому та надихаєш. Ти показала мені справжнє безумовне кохання. І я тепер знаю як це", - поділився зірка Мережі.

Руслан Ігорович зі своєю дівчиною / © instagram.com/ruslan.tsyhankov

Руслан Ігорович зі своєю дівчиною / © instagram.com/ruslan.tsyhankov

Зазначимо, Руслан Циганков, більш відомий як Руслан Ігорович, є вчителем з фізики та інформатики. Він прославився у Мережі розважальними та навчальними роликами. Влітку цьогоріч вчитель отримав від президента Володимира Зеленського орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

Нагадаємо, нещодавно артистка Світлана Білоножко заговорила про нові стосунки. Виконавиця зізналась, чи готова спробувати знову побудувати особисте життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
421
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie