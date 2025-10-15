Зірковий вчитель Руслан Ігорович розсекретив свою дівчину: який вигляд має його кохана

Вчитель Руслан Ігорович / © instagram.com/ruslan.tsyhankov

Зірковий вчитель фізики та інформатики Руслан Циганков, він же Руслан Ігорович, розсекретив свою дівчину.

Зірка Мережі не з тих, хто залюбки ділиться подробицями особистого життя. Та, виявляється, він не самотній. Циганков перебуває в стосунках. Його обраницею стала Катерина Галака. У соцмережах дівчини вказано, що вона є рекламною агенткою.

У своєму Instagram Руслан Циганков говорить, що йому неабияк пощастило з обраницею. Він вдячний коханій за турботу та підтримку. Вчитель зазначив, що завдяки Катерині знає, що таке справжнє кохання.

"Великим чоловік може стати тільки поруч із великою жінкою. І мені пощастило. Поруч зі мною саме та людина. Я навіть іноді не помічаю, як сильно ти про мене дбаєш та як підтримуєш мене. Допомагаєш в усьому та надихаєш. Ти показала мені справжнє безумовне кохання. І я тепер знаю як це", - поділився зірка Мережі.

Руслан Ігорович зі своєю дівчиною / © instagram.com/ruslan.tsyhankov

Зазначимо, Руслан Циганков, більш відомий як Руслан Ігорович, є вчителем з фізики та інформатики. Він прославився у Мережі розважальними та навчальними роликами. Влітку цьогоріч вчитель отримав від президента Володимира Зеленського орден "За заслуги" ІІІ ступеня.

