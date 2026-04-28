Зої Кравіц посвітила багатомільйонною обручкою: як відбулося освідчення Гаррі Стайлса
Артисти більше не приховують розвиток їхніх стосунків.
Заручини акторки Зої Кравіц та співака Гаррі Стайлса підтверджені — зірка засвітила багатомільйонну каблучку у Нью-Йорку.
Акторка вперше з’явилася на публіці з помітною прикрасою, яка одразу привернула увагу папараці. Її помітили під час прогулянки містом — без пафосу, у повсякденному образі та з навушниками. Втім, саме деталь на лівій руці стала головною новиною. Масивний діамант складно було не помітити навіть здалеку. Таблоїди швидко підхопили тему і почали з’ясовувати деталі. Інтерес підігріла й поведінка самої зірки — вона не намагалася приховати прикрасу, повідомляє Daily Mail та прикладає фото каблучки.
Зазначають, що це діамант приблизно у 10 каратів у жовтому золоті, і його вартість може сягати мільйона доларів.
За інформацією інсайдерів, освідчення відбулося в максимально романтичній атмосфері з відсилкою до класичних традицій. Без гучних вечірок і зайвої публічності — лише двоє і важливий момент. Близьке оточення пари стверджує, що відповідь не змусила чекати. У цих стосунках давно відчувалася глибина, яку складно зіграти на камеру.
Для співака це перший подібний крок у житті, тоді як акторка вже має досвід серйозних стосунків. Раніше вона була у шлюбі з Карлом Глусманом, а також була заручена з Ченнінгом Татумом.
