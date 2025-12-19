Як особи з інвалідністю можуть збільшити свою пенсію на 1000 гривень

Пенсія для людей з інвалідністю

Громадяни, які мають статус особи з інвалідністю, продовжують отримувати виплати за своєю групою, навіть не підозрюючи, що закон дозволяє суттєво переглянути ці суми на свою користь. Важливо розуміти, що в даному випадку йдеться не про тимчасову соціальну допомогу чи разову державну доплату, а про зміну самого механізму, за яким обчислюється ваша щомісячна пенсія, стверджують експерти.

У чому полягає суть перерахунку

Основним інструментом для легального підвищення виплат є перехід з пенсії по інвалідності на пенсію за віком. Така можливість чітко передбачена абзацом 3 статті 45 Закону України №1058.

Головна перевага цього переходу полягає в оновленні математичної формули розрахунку: під час переоформлення фахівці Пенсійного фонду зобов’язані використовувати актуальніші показники середньої заробітної плати по країні. Оскільки рівень офіційних зарплат в Україні з роками зростає, застосування нових даних у розрахунку дозволяє збільшити розмір виплати. На практиці це часто призводить до того, що щомісячний дохід пенсіонера зростає на тисячу гривень або навіть на більшу суму.

Чому важливо проявити ініціативу

Фахівці у сфері пенсійного забезпечення звертають увагу на те, що перехід з пенсіх по інвалідності на пенсію за віком, ніколи не відбувається в автоматичному режимі. Багато людей роками отримують значно менші суми, ніж могли б, лише через відсутність особистої заяви. Держава не змінює вид пенсійного забезпечення самостійно, тому для отримання надбавки громадянин має особисто звернутися до територіального органу Пенсійного фонду з відповідним проханням.

Кому найбільше вигідно перейти на пенсію за віком

Найвигідніше скористатися правом на перехід тим особам з інвалідністю, які мають значний страховий стаж і яким до офіційного досягнення пенсійного віку залишилося всього кілька років. У такому разі оновлення показників заробітної плати у формулі дає максимальний приріст, що перетворює звичайну виплату на повноцінну фінансову підтримку, суттєво вищу за попередню.

Хто має право перейти із пенсії по інвалідності на пенсію за віком

Згідно з офіційними роз’ясненнями Пенсійного фонду України, право на перехід із пенсії по інвалідності на виплати за віком мають громадяни, які належать до будь-якої з груп інвалідності.

Основною вимогою для проведення такого перерахунку є наявність офіційного працевлаштування протягом щонайменше двох років безпосередньо перед датою звернення до установи.

Експерти наголошують, що цей процес ніколи не запускається автоматично з боку державних служб. Для того щоб механізм нарахування було змінено, пенсіонеру необхідно самостійно подати особисту письмову заяву до відповідного територіального відділення фонду або через електронний портал послуг.